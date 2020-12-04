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За 84 мільйони "пішов із молотка" тринадцятий завод "Укрспирту"

П'ятниця, 4 грудня 2020, 15:00
 

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"В аукціоні за право власності на цей об’єкт спиртової галузі змагалися 5 учасників, які в конкурентних торгах підвищили ціну зі стартових 31,7 млн грн до 84 млн грн, таким чином ціна зросла у 2,7 разів від стартової.

Після підписання протоколу про результати аукціону, переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Мартинівського МПД вважатиметься офіційно завершеним, а новий власник матиме можливість отримати ліцензію на виробництво спирту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

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Економічна правда

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спирт Укрспирт приватизація Фонд держмайна

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