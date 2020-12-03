Новини 3 грудня: “Укроборонпром” ліквідують, лібералізація ринку водного транспорту, Мінагрополітики

Про "оборонку": У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Про Мінагрополітики: Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що "з перших днів" була стратегія розділити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Мінекономіки і Мінагрополітики, до цього питання повернуться на початку наступного року.

Про водний транспорт: Верховна Рада на засіданні 3 грудня прийняла в цілому законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", який, зокрема, передбачає лібералізацію ринку та створення Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів.

Про Печерський райсуд: Приватбанк подав до Вищої ради правосуддя скаргу на більш ніж 1100 сторінках на дії судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка.

Про приватизацію: Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

Про держбюджет: Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2020 року може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяги запозичень можуть становити близько 1 млрд доларів.

Ексклюзиви ЕП:

Сховані за "фасадом". Хто насправді володіє будівельним бізнесом у Києві

Багато будівельних компаній у столиці записують на номінальних власників – офшори, родичів або підлеглих. Які відомі бізнесмени за ними ховаються і чому не хочуть афішувати своєї участі?

Мінімальну зарплату з 1 січня підвищують: як це вплине на бюджет

Уряд переніс підвищення мінімальної зарплати до 6 500 грн з липня на грудень 2021 року. Проте це не надто допоможе знизити бюджетні видатки, адже з 5 тис грн до 6 тис грн "мінімалка" зросте уже з 1 січня.