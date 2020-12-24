Черговий завод "Укрспирту" продали на аукціоні за 55 мільйонів

Великолюбінське місце провадження діяльності продали на аукціоні за 55 мільйонів гривень, що майже вдвічі більше за початкову вартість лоту.

Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна, аукціон на Prozorro.sale.

В конкурсі брала участь лише одна заявка від ТОВ "ОПТ МАНІЯ", що підняла вартість лоту зі стартової ціни у 1,83 раза. Так, Великолюбінськое МДП мало початкову вартість майже 30 млн грн, а "з молотка" воно пішло за 55 млн грн.

Нагадаємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 23 грудня продав Кобиловолоцьке МПД за 81,75 млн грн - загалом подолана позначка у мільярд гривень від приватизації спиртових активів.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вишняківське МПД за 234 млн грн- це рекорд у приватизації спиртових активів.

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні 16-й об'єкт "Укрспирту" - Вишняківське МПД та зберігання спирту (лікеро-горілчане виробництво) - за 23,1 млн грн.

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Економічна правда