Новини 2 грудня: ФОПи об'єднуються з "євробляхерами", Рада ухвалила віртуальні валюти, "тимошенківець" може стати аграрним міністром

Про об'єднання ФОПів з "євробляхерами". Попри те, що Рада 1 грудня відклала обов'язкове використання РРО для ФОПів на рік, підприємці не збираються припиняти протести під будівлею парламенту - незабаром до них можуть приєднатись ще і власники так званих "євроблях".

Про віртуальні валюти. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт "Про віртуальні активи", що має легалізувати ринок цифрових валют в Україні.

Про касові апарати для ФОП. Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував прийняття Радою законопроєкту про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОПІв 2-4 груп, заявивши на важливості того, щоб великий бізнес не ховався за ФОПами.

У Європейській бізнес-асоціації заявили, що прийняті норми законопроєкту щодо лібералізації застосування касових апаратів ставлять в нерівні умови тих, хто торгує однаковими товарами онлайн та офлайн. Бізнес закликав президента не підписувати документ та повернути на доопрацювання.

Про Гетманцева. В Офісі президента ініціювали збір підписів за висловлення недовіри голові податкового комітету Ради Данилу Гетманцеву, який є одним з головних "подразників" для підприємців-мітингарів, але зараз збір підписів за висловлення йому недовіри призупинили.

Про аграрного міністра. Можлива відставка міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка в останні тижні почала набирати досить конкретних рис, посада міністра АПК може перейти до політсили Юлії Тимошенко.

Про штучний інтелект. Уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

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ФОПи, протести, євробляхи і страхи Зеленського: як влада поступається вулиці

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