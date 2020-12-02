Єрмак про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес не ховався за ФОПами

Голова Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив прийняття Радою законопроєкту про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОПІв 2-4 груп, за його словами, важливо, щоб великий бізнес не ховався за ФОПами.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні (1 грудня - ред.) парламент ухвалив законопроєкт, який на рік відтерміновує обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб - підприємців II-IV груп.

Щоб терміново вирішити ситуацію, президент Володимир Зеленський подав законопроєкт як невідкладний, і на його базі фракції знайшли компромісне рішення, яке отримало 319 голосів "за". Тому це - спільна робота. Документ скасовує норму про так званий кешбек, яка викликала велике обурення у суспільстві. Ухвалені правки також зменшують перелік ризикових видів діяльності та прив’язують усі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, зокрема ліміт фіскалізації", - зазначив Єрмак.

За його словами, в умовах пандемії та карантину для Зеленського важливо підтримати саме чесний малий і середній бізнес.

"Проте також важливо, щоб великий бізнес не ухилявся від сплати податків, ховаючись за ФОПами. Увага фіскальних органів має бути прикута саме до подібних схем. А чесні невеликі підприємці мають працювати спокійно", - додав голова ОП.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Економічна правда