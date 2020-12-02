Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні

Середа, 2 грудня 2020, 15:34
 

На засіданні 2 грудня уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

Основні напрямки Концепції включають:

  • удосконалення середньої, вищої освіти та підвищення кваліфікації з метою підготовки кваліфікованих фахівців та фахівчинь у сфері штучного інтелекту;
  • стимулювання наукових досліджень у галузі, зокрема за допомогою грантів;
  • стимулювання підприємництва у галузі ШІ, а також розробка методу перекваліфікації кадрів, що можуть втратити роботу через автоматизацію за 5-10 років;
  • робота з підвищенням рівню кібербезпеки, удосконалення законодавства у сфері кіберзахисту;
  • застосування технологій штучного інтелекту в оборонній сфері та публічному управлінні;
  • розв’язання проблем роботи держреєстрів;
  • використання ШІ у правосудді, зокрема для попередження небезпечних явищ завдяки аналізу наявних даних.

На розробку та впровадження перших етапів Концепції знадобиться понад 14 мільйонів гривень у 2021-23 роках.

За словами Віцепрем’єр-міністра - Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ця концепція допоможе залучити мільярди інвестицій та відкриє для України участь у діяльності міжнародних організацій щодо розвитку штучного інтелекту в світі. 

Також йдеться про створення правового поля використання ШІ у відповідності до міжнародних стандартів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

штучний інтелект Мінцифри

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна майбутнього: чотири головні технологічні тренди 10 листопада 2020, 15:40
Європарламент узгодив перший набір правил ЄС щодо штучного інтелекту 21 жовтня 2020, 19:50
Як штучний інтелект допомагає боротися з COVID-19 і не тільки 30 вересня 2020, 13:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!