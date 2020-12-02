Кабмін затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні

На засіданні 2 грудня уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року.

Основні напрямки Концепції включають:

удосконалення середньої, вищої освіти та підвищення кваліфікації з метою підготовки кваліфікованих фахівців та фахівчинь у сфері штучного інтелекту;

стимулювання наукових досліджень у галузі, зокрема за допомогою грантів;

стимулювання підприємництва у галузі ШІ, а також розробка методу перекваліфікації кадрів, що можуть втратити роботу через автоматизацію за 5-10 років;

робота з підвищенням рівню кібербезпеки, удосконалення законодавства у сфері кіберзахисту;

застосування технологій штучного інтелекту в оборонній сфері та публічному управлінні;

розв’язання проблем роботи держреєстрів;

використання ШІ у правосудді, зокрема для попередження небезпечних явищ завдяки аналізу наявних даних.

На розробку та впровадження перших етапів Концепції знадобиться понад 14 мільйонів гривень у 2021-23 роках.

За словами Віцепрем’єр-міністра - Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ця концепція допоможе залучити мільярди інвестицій та відкриє для України участь у діяльності міжнародних організацій щодо розвитку штучного інтелекту в світі.

Також йдеться про створення правового поля використання ШІ у відповідності до міжнародних стандартів.

Економічна правда