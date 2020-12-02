У разі відставки Петрашка посада міністра АПК може перейти до "Батьківщини" – джерела УП

Можлива відставка міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка в останні тижні почала набирати досить конкретних рис, посада міністра АПК може перейти до політсили Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у статті УП з посиланням на співрозмовників видання у парламенті.

Уже традиційно в кулуарах української політики говорять про можливе звільнення міністра економіки Ігоря Петрашка.

Співрозмовники УП в парламенті жаліються, що до нього нереально потрапити на прийом, а на засідання комітетів він взагалі не з'являється.

"Ігор десь у своєму світі міністр. Його заступники нам уже скаржаться, що не можуть з ним нічого вирішити, і мусять напряму зі Шмигалем працювати, аби хоч щось працювало.

Петрашка тільки аграрка цікавить. Він так і не зміг перестати бути менеджером однієї з агрокомпаній", - розповів УП один із членів комітету ВРУ з питань економічного розвитку, натякаючи на "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, звідки Петрашко прийшов в уряд.

"В останні тижні можлива відставка Петрашка почала набирати досить конкретних рис. За словами одразу кількох співрозмовників УП в парламенті, посада міністра АПК може перейти до політсили Юлії Тимошенко. Начебто, це має стати формалізацією співпраці, майже коаліції, завдяки якій президентська "Слуга народу" матиме голоси за бюджет.

Уже зараз почалась публічна підготовка плацдарму під таку можливість. В розпорядженні УП є колективний лист від аграрних асоціацій на ім’я президента Зеленського, де підписанти просять відродити МінАПК. І навіть пропонують кандидата в міністри, яким є ніхто інший, як однопартієць Юлії Тимошенко Вадим Івченко", - йдеться у матеріалі.

Колективний лист від аграрних асоціацій на ім’я президента

За даними УП, звільнити можуть ще одного міністра з економічного блоку уряду - голову Мінінфраструктури Владислава Криклія.

"У Зеленського обурюються, що міністр, мовляв, добре справляється з презентаціями, і набагато гірше - з інфраструктурними проєктами", - пишуть автори статті.

"Влад приходить і розповідає нам, як все у нього класно, але коли ми перевіряємо – все трохи не так, як він каже. Або дзвонить Ярославський, питає, чому стопнули роботи в аеропорту в Дніпрі. Ми такі: як стопнули? Нам Криклій казав, що все добре!", - ділиться співрозмовник УП на Банковій.

"Додають проблем Криклію і погані стосунки з главою МВС Арсеном Аваковим. Хоча до призначення Криклій і працював у МВС, але на новій посаді встиг перейти дорогу друзям Авакова на транспорті типу Вілена Шатворяна.

Тліючий конфлікт двох міністрів міг би ще довго тягнутись, якби на місце Криклія не знайшлась нова кандидатура. Підвищений до відповідального за регіональну політику заступник голови ОПУ Кирил Тимошенко, як з’ясувалось, має готову заміну міністру інфраструктури. Очолити МІУ не проти партнер Тимошенка по "Великому будівництву" керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков", - йдеться у матеріалі.

Читайте детальніше в матеріалі: Не-замінний. Чому Зеленський хоче і не може змінити уряд

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Нагадаємо:

У жовтні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що не тримається за посаду, а розмови про можливе звільнення назвав "чутками і загальними розмовами".

Раніше УП з посиланням на джерело у Кабміні повідомляла, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пропонує призначати чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, яку нині обіймає Владислав Криклій.

У Мінінфраструктури заперечили інформацію про ймовірне звільнення міністра Владислава Криклія, заявивши, що "не коментують чутки".