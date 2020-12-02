В ОП ініціювали збір підписів про недовіру Гетманцеву, але потім зупинили – джерела

В Офісі президента ініціювали збір підписів за висловлення недовіри голові податкового комітету Ради Данилу Гетманцеву, який є одним з головних "подразників" для підприємців-мітингарів, але зараз збір підписів за висловлення йому недовіри призупинили.

Про це йдеться у статті ЕП з посиланням на джерела.

Раніше фракції "За майбутнє" та "Батьківщина" зареєстрували постанову про звільнення Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів. Але це питання не виносилось на розгляд в сесійній залі.

"Пізніше, як стало відомо ЕП, голова ОП Андрій Єрмак дав команду на збір підписів серед депутатів щодо висловлення Гетманцеву недовіри. Загалом подібна ініціатива не має юридичної сили, і більше схожа на елемент тиску на нардепа.

Прибічники Гетманцева, натомість, почали збирати підписи депутатів, щоб залишити його на посаді", - йдеться у матеріалі.

"Одним з найбільш активних його захисників був спікер Дмитро Разумков, який особисто переконував деяких депутатів у необхідності залишити голову комітету на посаді. Тобто, він робив це на противагу ОП", - зазначає один з членів податкового комітету.

За словами джерела, ще одним "лобістом" Гетманцева був "сірий кардинал СН", нардеп Ілля Павлюк.

Він каже, що до голови податкового комітету сьогодні є дві основні претензії. Перша - він, начебто, підтримує депутатів так званої "групи Коломойського", що, на його думку, простежується у підтримці Гетманцевим критичних питань на кшталт урівняння акцизів на бензин і скраплений газ або скасування акцизу на авіапаливо та інших "точкових" голосуваннях.

Друга - протести малого бізнесу, зокрема, загострення ситуації навколо ФОПів.

""Реверанс" перед ФОПами не по душі Гетманцеву. "Ну що ж ... останній акт балету РРО-2020 відіграний. Рішення прийнято. Печаль", – зазначив нардеп в Telegram після ухвалення Радою відтермінування РРО.

Із самого початку він самоусунувся від процесу прийняття рішення, яке не відповідає його поглядам. Зокрема, він не вів засідання комітету, на якому згадані законопроєкти рекомендували до ухвалення, і не голосував. На уточнюючі питання щодо оцінки ухваленого законопроєкту та ініціатив ОП про недовіру, які ЕП передала Гетманцеву через помічника, він поки що не відповів", - пишуть автори статті.

Зазначається, що поки що голова фінансового комітету може не хвилюватись за свою долю, як і за висловлення йому недовіри - збір підписів призупинили.

За словами співрозмовника ЕП в уряді, раніше Гетманцеву пропонували посаду міністра освіти, але він відмовився. Його, буцімто, цікавить посада голови Бюро економічної безпеки – відомства, яке повинно замінити податкову міліцію. Але домовленостей ще немає. Відповідний законопроєкт про створення Бюро депутати планують ухвалити до кінця року.

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Економічна правда