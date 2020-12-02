Протести під Радою: ФОПи і власники "євроблях" можуть об'єднатися – джерела

ДЖЕРЕЛО: РБК-УКРАЇНА

Попри те, що Рада 1 грудня відклала обов'язкове використання РРО для ФОПів на рік, підприємці не збираються припиняти протести під будівлею парламенту - незабаром до них можуть приєднатись ще і власники так званих "євроблях".

Про це йдеться у статті ЕП з посиланням на джерела.

"Ми стоїмо далі, цей закон нас не влаштовує. Ми вимагали вирішення питання по суті, а не його відтермінування. У нас немає можливості протестувати ще цілий рік. Ми вимагаємо, щоб обов'язкову фіскалізацію було повністю скасовано", - повідомив у коментарі ЕП голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич одразу після ухвалення парламентом компромісного закону.

Він називає ухвалений Радою закон "блюзнірством" та скаржиться, що парламентарі відхилили ті законопроєкти, до розробки яких залучали представників бізнесу. Ці ініціативи, зокрема, передбачали повне скасування фіскалізації для бізнесу.

Водночас під будівлями Кабміну і парламенту не припиняються і протести "євробляхерів".

"Ми вимагаємо ухвалення ряду законопроєктів: 3704, 3705, 3706, якими вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів. Усі вони пов'язані між собою", - заявив голова "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич.

"Цими законами пропонується скасувати акцизний збір, ввести обов'язковий технічний огляд машин, доповнити законодавство податком на дорогі авто та вирішити проблеми із водіями, яких вже встигли оштрафувати через порушення законодавства", - йдеться у статті.

"Ми впевнені, що законопроєкти пройдуть комітет, але Гетманцев спеціально не ставить їх на порядок денний, тому що розуміє, що вони будуть проголосовані і потраплять в зал. Він категоричний противник цього", - сказав коментарі ЕП Ярошевич.

"Саме голова податкового комітету і є головним опонентом власників авто на "єврономерах". Через це вони його вже оголосили "таємним агентом Росії, що веде гібридну війну із Україною та США", - пишуть автори матеріалу.

"Якщо нас не почують, то однозначно акції протесту будуть продовжуватися і в майбутньому, тому що ми не бачимо іншого шляху вирішення цієї проблеми", - додав Ярошевич.

При цьому Ярошевич наголосив, що вони готові об'єднуватися з ФОПами і вже ведуть перемовини про це. Однак конкретних домовленостей щодо спільних дій немає.

За словами співрозмовників ЕП з табору "Слуги народу", Офіс президента "дратують" періодичні протести підприємців в урядовому кварталі. Особливо зараз, наприкінці року, перед запровадженням чергового локдауну.

"У президента побоюються, що мітинги можуть бути використані політичними опонентами для подальшого розгойдування ситуації і провокацій. Що "фопівці", що "бляхарі" дуже заведені, їм тільки привід дай", - каже депутат.

Є також ймовірність, що незабаром ці два рухи об'єднаються, що ще більше посилить їхню вагу. Навіть незважаючи на те, що частина "фопівців" піде з Грушевського після схваленого Радою відтермінування запровадження РРО.

"Так, частина піде, але інші будуть продовжувати "качати" (ситуацію. – ЕП). Там уже занадто багато інтересів - від політичних амбіцій окремих лідерів "SaveФОП" до зацікавлених у розхитуванні партії "За майбутнє" та окремих депутатів. Усім вигідно", - каже співрозмовник.

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Економічна правда