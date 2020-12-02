Закон про відтермінування касових апаратів ставить у нерівні умови онлайн і офлайн-торговлю – ЄБА

У ЄБА заявили, що прийняті норми законопроєкту 4439-д щодо лібералізації застосування касових апаратів ставлять в нерівні умови тих, хто торгує однаковими товарами онлайн та офлайн - бізнес закликав президента не підписувати документ та повернути на доопрацюванння.

Про це йдеться у позиції Європейської Бізнес Асоціації, опублікованій на офіційому сайті.

"Народні депутати прийняли рішення зареєструвати і прийняти в першому читанні та в цілому законопроєкт 4439-д щодо лібералізації застосування касових апаратів платниками єдиного податку. Даний законопроєкт є доопрацьованою версією президентського законопроєкту 4439, зареєстрованого декількома днями раніше.

Так, на відміну від президентського, законопроєкт 4439-д має ряд норм, які ще більше посилять нерівні умови ведення бізнесу. Зокрема, якщо під час попередніх обговорень були, принаймні, намагання врегулювати інтернет торгівлю, то прийнятим рішенням, жодного регулювання не передбачається. Таким чином, прийняті норми ставлять в нерівні умови тих, хто торгує однаковими товарами онлайн та офлайн", - йдеться у повідомленні.

"Асоціація протягом тривалого часу наполягала на підготовці роз’яснення від Податкової щодо норм застосування програмних РРО та видачі розрахункових документів. Але це, як показує практика, хвилює лише білий бізнес", - наголосили в ЄБА.

"У той же час, саме через мережу інтернет реалізується нелегально ввезена та контрафактна (підроблена) продукція. Так, наприклад, нелегальний алкоголь, який становить біля 50%, не знаходиться у офіційних мережах, натомість через мережу інтернет товар реалізовують без РРО, без марок акцизного податку, ліцензії тощо. Також, велика доля підробок та нелегально ввезених активно реалізовуються через заклади громадського харчування.

Те саме стосується реалізації через інтернет побутової техніки та електроніки, яка не відповідає вимогам законодавства в частині безпеки, електромагнітної сумісності, не підлягає гарантійному ремонту. Ювелірні вироби та текстиль, які завезені нелегально чи низькоякісні і становлять шкоду здоров’ю, теж реалізовуються через інтернет магазини та соціальні мережі, які нелегально використовують чужі торгові марки", - додали в Асоціації.

"Чесний бізнес втомився працювати в нерівних умовах. Звісно, в ситуації, що склалась через коронавірус, бізнесу потрібна допомога та підтримка. Однак, не можна надавати "ведмежу послугу", уявну допомогу, яка лише посилює тіньовий сектор в країні та затягує пояс чесному бізнесу. Працюєш - декларуй свою діяльність. Все є досить просто. Чому одні це роблять, а інші - протестують.

І цілком логічним є питання, звідки країна розраховує виплачувати пенсії, соціальні виплати, тощо, якщо продовжувати закривати очі на проблему тіньового ринку. Знову обкладаючи додатковими зборами тих, хто і так вже платить, адже це простіше, ніж впровадити механізм обілення економіки", - заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

"Щодо скасування ряду штрафів та перенесення термінів їх застосування, прийняте рішення автоматично скасовує стимул дотримуватись обліку товарів і офіційно декларувати кошти. Практика застосування штрафу в 1 грн це підтвердила.

Також, народні депутати повністю відібрали у споживачів можливість перевіривши справжність фіскального чеку, отримати компенсацію вартості товару, в разі, якщо їх права були порушені", - додали члени Асоціації.

У ЄБА підкреслюють, що прийнятий законопроєкт 4439-д "суттєво шкодить не лише цивілізованим та справедливим умовам ведення бізнесу, а й українським споживачам".

Бізнес закликав президента не підписувати цей законопроєкт та повернути його в парламент на доопрацювання.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив прийняття Радою законопроєкту про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОПІв 2-4 груп, за його словами, важливо, щоб великий бізнес не ховався за ФОПами.

Економічна правда