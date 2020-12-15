Новини 15 грудня: бюджет ухвалили, Вітренко може стати міністром, рекордний продаж держборгу

Про бюджет. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

Про держборг. Мінфін на ринку внутрішніх запозичень продав держоблігацій на рекордні 51,44 мільярда гривень.

Про нових міністрів. На очільника Міністерства аграрної політики очікується призначення чинного голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка.

Головою Мінекології може стати Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр.

Юрій Вітренко готовий очолити Міністерство енергетики.

Про зміни в НБУ. Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб прокоментували рішення правління Нацбанку про часткову зміну структури.

Про протести ФОПів. Під стінами Верховної Ради знову протестували представники руху SaveФОП.

Про їжу в "Інтерсіті". "Укрзалізниця" ввела можливість замовлення бізнес-ланчів у швидкісних поїздах Інтерсіті+ - пасажирам буде доступний м'ясний або вегетаріанський варіанти ланчу.

Про "Масандру". Мінреінтеграції ініціюватиме національні санкції та судове переслідування щодо осіб, причетних до "продажу" в окупованому Криму виноробного заводу "Масандра".

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