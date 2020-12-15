Резніков про "продаж" "Масандри" в Криму: Санкційний пакет вже готується

Мінреінтеграції ініціюватиме національні санкції та судове переслідування щодо осіб, причетних до "продажу" в окупованому Криму виноробного заводу "Масандра".

Про це заявив міністр Олексій Резніков, передає прес-служба відомства.

"14 грудня 2020 року у тимчасово окупованій РФ АР Крим сталася незаконна оборудка з майновим комплексом Державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра". На так званому "аукціоні" відбулося відчуження "Масандри", яка перебувала у безпосередньому віданні підконтрольній РФ окупаційної адміністрації. Набувачем окупаційна влада визнала зареєстровану у Санкт-Петербурзі компанію "Південний проєкт", яка є дочірнім підприємством Банку "Росія".

"Приватизація" концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин та традиціями виноробства, відбулася за ціною, що мінімально перевищує стартову. Це є ознакою заздалегідь узгодженого результату та фіктивного характеру "аукціону". Крім "Південного проєкту", на "аукціон" заявилася тільки одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом, який складає еквівалент близько 135 доларів", - йдеться у позиції міністерства.

"З точки зору права ці дії є продовженням злочину - незаконної "націоналізації", який почався у 2014 році. Це розуміють усі - і в Україні, і в цивілізованому світі. Більше того - і в самій Росії. Тому, як я й передбачав, жодна з серйозних компаній, яка б насправді могла бути зацікавлена у модернізації і розвитку підприємства, участь в цьому театрі абсурду не взяла.

"Масандру" передали структурі банку "Росія". Цей банк, як і його основні публічні бенефіціари, знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року, ще до початку збройної агресії на Донбасі. Тобто "Масандру" захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках. Раніше ця ж структура і по такій же схемі – через імітацію аукціону - отримала контроль над заводом "Новий світ", - додав Резніков.

Він підкреслив, що Мінреінтеграції буде вживати наступних заходів щодо осіб, причетних до незаконного аукціону:

ініціюватиме національні санкції;

ініціюватиме судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах;

звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків та посилення санкцій.

"Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується", - додав Резніков.

Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія понесе відповідальність за так званий продаж "експропрійованого концерну "Масандра" в окупованому Криму.

Виноробний завод "Масандра" (100% акцій) в окупованому Росією Криму "купила" дочірня компанія банку "Росія" "Південний проєкт" - найбільшим акціонером банку є друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук.

У листопаді Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон 100% акцій акціонерного товариства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".

У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

Економічна правда