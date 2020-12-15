Рожкова і Сологуб відреагували на зміни у структурі НБУ

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про потенційний конфлікт інтересів у блоці "Ринкові операції", а заступник голови НБУ Дмитро Сологуб вважає, що розподіл повноважень між членами правління Нацбанку не відповідає їх професійному профілю.

Так вони прокоментували рішення правління Нацбанку про часткову зміну структури.

"Нова структура, однозначно краща за попередню. Департамент банківської методології, на мою думку, треба було підпорядковувати монетарному блоку, в якому зараз і департамент методології небанківського сектору, і департамент фінстабільності. Так, ми дійсно розведемо методологію і нагляд по окремим блокам", - написала Рожкова у Facebook.

"По-перше, якщо покращувати, то дійсно покращувати (до речі, це було в наших попередніх планах). По-друге, в блоці "Ринкові операції" є потенційний конфлікт інтересів. Адже "Ринкові операції" - це, в тому числі операції з рефінансування.

Дуже добре, що остання реорганізація є результатом попередніх консультацій з міжнародними партнерами. Але погано, що рішення про неї приймалось без попереднього обговорення з членами (можливо лише окремими) правління НБУ", - додала вона.

Водночас Дмитро Сологуб у Twitter написав, що підтримує скасування невиправданих, на його погляд, змін в оргструктурі НБУ. Проте вважає, що розподіл повноважень між членами правління Нацбанку не відповідає їх професійному профілю.

"Підтримую скасування невиправданих змін у оргстуктурі НБУ. Але вважаю, що розподіл повноважень між членами правління не відповідає їх професійному профілю та несе ризики для ефективного виконання НБУ функції з підтримання фінансової стабільності", - підкреслив він.

Зазначимо, що Рожкова і Сологуб - єдині члени правління центробанку, які залишилися після зміни його очільника в липні.

Нагадаємо:

Правління Нацбанку частково змінило розподіл вертикалей підпорядкування, зокрема, частина департаментів вийшли із підпорядкування глави НБУ, між іншими членами правління перерозподілили блоки, якими займалася перша заступниця глави Катерина Рожкова.

В Офісі президента прокоментували зміни у структурі НБУ та заявили, що схвалюють їх.

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Економічна правда