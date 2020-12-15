У поїздах "Інтерсіті+" з'явився бізнес-ланч: що можна замовити і за скільки

"Укрзалізниця" ввела можливість замовлення бізнес-ланчів у швидкісних поїздах Інтерсіті+ - пасажирам буде доступний м'ясний або вегетаріанський варіанти ланчу.

Про це заявив в.о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає прес-служба компанії.

Зазначається, що замовлення можна зробити під час оформлення проїзного документа онлайн або в касі.

При цьому, обидва варіанти ланчу коштують 140 грн. Зокрема, у м'ясному меню: кус-кус з куркумою, смажений перець, спаржева квасоля, броколі, м'ясні кульки з льоном, хумус, сливовий пиріг і крекер.

У вегетаріанському меню: макарони, соус Песто, смажений перець, цукіні, печериці, шпинат, сушені мариновані томати, пшоняні крокети з грибами і вегетаріанські солодощі.

Страви готуватимуть завчасно і будуть розігріватися в поїзді.

Перцовський додав, що УЗ розглядає декілька варіантів організації послуг харчування у поїздах далекого сполучення.

"Перший - те, як відбувається зараз в плацкартних і купейних вагонах - комісійний продаж дуже вузького асортименту: чаю і снеків. Другий - продаж більш широкого асортименту продуктів, які розігріваються в поїзді, - так, як це відбувається зараз в поїздах Інтерсіті. Третій - партнерство з сервісами доставки харчування, чиї кур'єри можуть привозити замовлення на станції, через які проходять поїзди", - сказав він.

За його словами, на сьогодні Укрзалізниця проводить опитування пасажирів, який саме сервіс для них буде зручнішим, і вже в наступному році буде проведено пілотний проєкт.

"В першому півріччі 2021 року оголосимо конкурси та проведемо кілька пілотних проєктів, щоб протестувати різні моделі. Ті з них, які виявляться більш успішними, будемо масштабувати на всю залізницю", - розповів в.о. члена правління Укрзалізниці.

Нагадаємо:

З 1 грудня 2020 року "Укрзалізниця" поновлює реалізацію чайно-кавової продукції - таке рішення прийняли через численні звернення та побажання пасажирів.

Економічна правда