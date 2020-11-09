Новини 9 листопада: Hyperloop вперше перевіз людину, Омеляна намагались "підкупити", реакція ринків на вакцину

Про "антиколомойський" закон. Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Приватбанк та Кабміну у справі процедури bail-in акцій ТОВ "Реватіс".

Про зростання інфляції. У порівнянні з жовтнем 2019 року, рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.

Про Hyperloop. Virgin Hyperloop вперше у світі здійснив поїздку з живою людиною у системі надшвидкого транспортування у вакуумних трубах. Швидкість сягала понад 170 км/год.

Про вакцину. Посольство України у Бразилії надіслало запити щодо перспектив експорту вакцини проти COVID-19 на бразильські державні інститути.

Про Омеляна. Володимир Омелян заявив, що йому пропонували "перспективну" посаду із пропозицією припинити "політичне переслідування" за умови припинення критики на адресу Зеленського і Єрмака, але він відмовився.

Про реакцію ринків на вакцину. Після того, як американська фармакомпанія Pfizer повідомила світ про ефективність своєї вакцини проти COVID-19 на рівні 90%, ринкові індекси зросли до рекордних рівнів.

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