Омелян заявив, що йому пропонували "непогану" посаду, якщо не критикуватиме Зеленського

Володимир Омелян заявив, що упродовж першого тижня, коли йому вручили підозру у справі щодо незаконності встановлення 20% знижки на портові тарифи, йому пропонували "перспективну" посаду із пропозицією припинити "політичне переслідування" за умови припинення критики на адресу Зеленського і Єрмака, але він відмовився.

Про це ексміністр інфраструктури написав у Facebook.

"Найкумедніше і найсумніше в цій історії, що впродовж першого тижня, як мені було вручено підозру, мені було запропоновано дуже непогану і перспективну посаду з чудовим, як для мене, фінансовим забезпеченням. У пакеті до посади йшла пропозиція припинити політичне переслідування правохоронними органами, якщо я перестану критикувати Зеленського і Єрмака.

Пропозицію я відхилив, справа пішла в хід. І знову я єдиний колишній міністр, справу якого розглядає ВАКС", - прокоментував Омелян спрямування до суду справи щодо незаконності встановлення 20% знижки на портові тарифи і збори у 2018 році.

Омелян також зазначає, що зменшення вказаних тарифів призвело до росту перевалки вантажів у 2018 році на декілька відсотків, а в 2019 році - майже на 20%.

"І морська галузь - єдина, яка продовжувала ріст у кризовому 2020 році. Себто, рішення було правильним, економічно і політично обґрунтованим", - переконує колишній міністр.

Також він підкреслив, що наказ Міністерства інфраструктури підписали на виконання відповідного розпорядження і постанови Кабінету міністрів України, які були колегіально підтримані усіма урядовцями і підписані тодішнім прем’єр-міністром.

"За підготовку і корегування Державного бюджету відповідальне в Уряді міністерство фінансів. Але навіть у цьому випадку, адміністративний збір - є цільовим збором виключно для утримання Адміністрації морських портів України і його зменшення чи збільшення жодним чином не впливає на надходження до державного бюджету.

Цікаво, що прокуратура досі не звернулася в суд з вимогою зупинити дію цього наказу. Отже, за їх логікою, збитки продовжують завдаватися і в поточному році. "Злочинна бездіяльність?". За Статтею 211 частиною 2 ККУ, яку мені інкримінують, взагалі відсутня судова практика. Тобто, і тут я - перший. Згідно з інформацією НАБУ, у мене відсутній особистий мотив чи будь-які корупційні дії у цьому зв’язку. То що тоді розслідує антикорупційне агентство?!", - написав Омелян.

Нагадаємо:

НАБУ закінчило досудове розслідування кримінального провадження за фактом ймовірних незаконних дій ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що на допиті у провадженні про зниження портових зборів, детективи НАБУ перекрутили його слова і пропонували підписати такий протокол.

19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Дії Омеляна кваліфікували за ч.2 ст.211 ККУ (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

Слідство вважає, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення майже усіх портових зборів на 20%, проте один із цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною держбюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

Омелян наголосив, що знизив на 20% портові збори для збільшення товаро/вантажопотоку і що завдяки цьому морська галузь продемонструвала у 2018-2019 роках ріст більше, ніж на 20%, і росте досі.

25 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Економічна правда