Hyperloop здійснив першу поїздку з людиною - Reuters
Virgin Hyperloop вперше у світі здійснив поїздку з живою людиною у системі надшвидкого транспортування у вакуумних трубах. Швидкість сягала понад 170 км/год.
Про це пише Reuters.
Перший тест-запуск Hyperloop із людиною на борту відбувався у Лас Вегасі, Невада, де компанія володіє тестувальним майданчиком. Перед тим, як провести тестування з людиною, на цьому ж майданчику система пройшла понад 400 тестувань без пасажирів.
Hyperloop використовує систему магнітної левітації, що дозволяє відтворювати транспортацію практично беззвучно. У планах компанії зробити можливою швидкість у понад 900 км/год.
У Virgin Hyperloop розраховують на отримання ліцензії до 2025 року та розпочати комерційні перевезення до 2030 року.
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