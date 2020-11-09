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Україна шукає можливості закупити вакцину проти COVID-19 через Бразилію, там тестують і російську

Понеділок, 9 листопада 2020, 09:50
 

Посольство України у Бразилії надіслало запити щодо перспектив експорту вакцини проти COVID-19 на бразильські державні інститути, які є партнерами їх виробників, а також надіслало в Україну докладну інформацію про іноземних виробників, які тестують вакцину на території Бразилії.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на лист посла України у Федеративній Республіці Бразилія до МОЗ та МЗС України. 

Також посольство попереджає уряд України, що у першу чергу Бразилія буде задовольняти потреби внутрішнього ринку, який складає більше 210 млн осіб, та наголошує, що Бразилія не є виробником вакцин, а лише тестує їх та закуповує суміші для подальшого виробництва в країні.  

Станом на кінець вересня 2020 року в Бразилії перебували на III етапі тестування та вважалися найбільш перспективними 4 вакцини проти коронавірусу:

  1. ChAdOx1 nCoV-19, розроблена Університетом Оксфорд та британською компанією "AstraZeneca". З бразильської сторони партнером є державний Інститут імунобіологічних технологій "Bio-manguinhos" (м. Ріо-де-Жанейро). Тести в Бразилії розпочалися наприкінці червня 2020 р. За угодою передбачалися поставки сумішей для виробництва 100,4 млн доз вакцини та отримання Бразилією технологій її виробництва. Вакцина має бути готова для дистрибуції у першому кварталі 2021 р. Ціна за дозу оцінюється в 3-4 дол.
  2. Coronavac, розроблена китайською компанією "Sinovac Biotech". З бразильської сторони партнером є державний Інститут "Butantan" (м. Сан-Пауло). Тести в Бразилії розпочалися наприкінці липня 2020 р. До кінця року Інститут має отримати 46 млн доз вакцини, до березня 2021 р. – ще 15 млн доз. Очікується, що вакцина буде доступна для населення з січня 2021 р. Станом на кінець вересня уряд штату Сан-Пауло планував розпочати будівництво заводу з виробництва цієї вакцини, який має бути закінчений у 2022 р. За словами губернатора штату Сан-Пауло Ж. Дорії, у разі наявності в країні інших вакцин проти COVID-19, Інститут матиме можливість експортувати "Coronavac" до країн Латинської Америки.
  3. BNT162b2, розроблена американською компанією Pfizer та німецькою BioTech. Тести в Бразилії розпочалися на початку серпня 2020 р. Станом на кінець вересня велися переговори з урядом щодо отримання у подальшому доз вакцини, а результати щодо їхньої ефективності очікувалися в жовтні 2020 р.
  4. Ad26.COV2.S, розроблена американською компанією "Jassen-Cilag", яка належить до групи Johnson&Johnson. 18 серпня 2020 року Національна агенція санітарного нагляду (АНВІЗА) надала дозвіл на проведення ІІІ етапу тестування цієї вакцини в Бразилії.

Посольство України у Федеративній Республіці Бразилія надіслало запити щодо перспектив експорту вакцини проти COVID-19 на бразильські державні інститути "Biomagniunhos" та "Butantan", які є партнерами їх виробників, однак відповіді ще не отримало.

"У листі йдеться також про те, що 12 серпня 2020 р. Уряд штату Парана підписав Меморандум про взаєморозуміння з Російським фондом прямих інвестицій для розширення технічного співробітництва, трансферу технологій та проведення досліджень щодо російської вакцини "Sputnik-V", а 11 вересня Уряд штату Баія уклав угоду про співробітництво з Російським фондом прямих інвестицій щодо постачання 50 млн доз російської вакцини проти COVID-19 "Sputnik-V".

Проведення клінічних досліджень цієї вакцини планувалося з жовтня 2020 року", - додали в StateWatch.

Економічна правда

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Україна Бразилія коронавірус

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