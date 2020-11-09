Ринкові індекси виросли після повідомлення про ефективну вакцину проти COVID-19

Після того, як американська фармакомпанія Pfizer повідомила світ про ефективність своєї вакцини проти COVID-19 на рівні 90%, ринкові індекси зросли до рекордних рівнів.

Про це повідомляють Reuters.

Pfizer та їхній німецький партнер BioNTech SE стали першими виробниками, чия вакцина показала ефективність понад 90% у попередженні COVID-19. Очікується, що вакцина може отримати дозвіл на використання у надзвичайних ситуаціях у США вже наприкінці листопада.

З появою інформації, ф’ючерси S&P 500 зросли на 3.78%, а угоди Dow Jones - на 4.69%. Nasdaq 100 E-minis також злетів на 2%.

Аналітики зазначають, що поява вакцини робить можливим сценарій, у якому економіка у цілому та доходи на ринку відновлюватимуться, як до коронакризи.

Напередодні ринкові індекси також злетіли з появою інформації про перемогу Джо Байдена у виборах на пост президента Сполучених Штатів.



