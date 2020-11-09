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Ринкові індекси виросли після повідомлення про ефективну вакцину проти COVID-19

Понеділок, 9 листопада 2020, 15:43

 

Після того, як американська фармакомпанія Pfizer повідомила світ про ефективність своєї вакцини проти COVID-19 на рівні 90%, ринкові індекси зросли до рекордних рівнів.

Про це повідомляють Reuters.

Pfizer та їхній німецький партнер BioNTech SE стали першими виробниками, чия вакцина показала ефективність понад 90% у попередженні COVID-19. Очікується, що вакцина може отримати дозвіл на використання у надзвичайних ситуаціях у США вже наприкінці листопада. 

З появою інформації, ф’ючерси S&P 500 зросли на 3.78%, а угоди Dow Jones - на 4.69%. Nasdaq 100 E-minis також злетів на 2%.

Аналітики зазначають, що поява вакцини робить можливим сценарій, у якому економіка у цілому та доходи на ринку відновлюватимуться, як до коронакризи. 

Напередодні ринкові індекси також злетіли з появою інформації про перемогу Джо Байдена у виборах на пост президента Сполучених Штатів.  

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біржа ринки коронавірус

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Економічна правда
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