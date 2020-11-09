Верховний суд не застосував "антиколомойський" закон у справі проти Приватбанку

Верховний суд 27 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу Приватбанк та Кабміну у справі процедури bail-in акцій ТОВ "Реватіс".

Про це повідомляє Finbalance.

У червні 2020 року Госпсуд м. Києва закрив провадження проти Приватбанку та Мінфіну щодо визнання недійсною примусової конвертації вкладів фірми в акції банку (процедура bail-in) в ході націоналізації банку. Тоді "антиколомойський" закон застосували вперше.

Пізніше (28 липня) Північний апеляційний госпсуд скасував це рішення Київського Госпсуду за вимогою ТОВ "Реватіс".

Зі свого боку, Приватбанк та Кабмін подали касаційну скаргу до Верховного суду - саме її останній і відхилив у жовтні.

Раніше схожа ситуація сталася у справі щодо іншої компанії - ТОВ "КС Групп". Разом із ТОВ "Реватіс" закриття справи у червні Госпсудом м. Києва стало першим випадком застосування "антиколомойського" закону.

Проте пізніше Північний апеляційний госпсуд також це рішення скасував, а касаційну скаргу Приватбанку та Кабміну Верховний суд відмовився задовольняти 7 жовтня.

Нагадаємо:

Так званий "антиколомойський" закон передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

Вперше цей закон застосували у червні. Тоді Госпсуд м. Києва закрив провадження у двох справах, ініційованих компаніями ТОВ "Реватіс" та ТОВ "КС Групп".