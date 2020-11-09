У жовтні інфляція зросла до 2,6% у річному вимірі

У порівнянні з жовтнем 2019 року, рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.

Про це повідомляє Держстат.

Загальний рівень цін у жовтні зріс на 2,7% до рівня грудня 2019 року та на 2,6% до жовтня 2019 року. Упродовж місяця ціни зросли на 1%.

Загалом за січень-жовтень 2020 року ціни зросли на 2,4% до січня-жовтня 2019 року.

Також, відносно відповідного періоду торік, деякі ціни зменшились. Зокрема, ціни на газ впали на 30,1%, на паливо та мастила - на 16,8%. Натомість, за жовтень ціна газу зросла на 18,2%.

Одне з найбільших зростань - у тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Їхні ціни зросли на 10,9% з минулого року, впродовж жовтня - на 0,9%. Інфляція в освіті становить 13% до минулого року. З їжі на понад 22% подорожчали цукор та яйця.

Базова інфляція становить 3,4% з початку року.

Нагадаємо:

Раніше Держстат повідомив, що у вересні інфляція у річному вимірі знизилась до 2,3%.

Економічна правда