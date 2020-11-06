Новини 6 листопада: аудит держави, дефіцит Пенсійного фонду, міжнародні резерви
Про аудит держави. За результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить 1 трильйон доларів.
За існуючої торговельної структури розмір потенціалу України у міжнародній торгівлі становить 407 мільярдів доларів.
Про дефіцит Пенсійного фонду. За статистикою січня-жовтня 2020 року витрати Пенсійного фонду перевищили доходи на 17,3 мільярда гривень. Жовтень став першим місяцем року, де доходи й витрати рівні.
Про міжнародні резерви. За попередніми даними, станом на 1 листопада 2020 року міжнародні резерви України становили 26,1 млрд доларів (в еквіваленті) - у жовтні вони зменшились на 1,5%.
Про ВВП. Серед ключових стратегічних індикаторів у "Векторах економічного розвитку до 2030 року", які презентував Кабмін, - збільшення реального доларового ВВП України із 136 млрд доларів за підсумками 2019 року до 300-460 млрд доларів до 2030 року.
Про МВФ. Міністерство фінансів очікує до кінця цього року транш від МВФ у межах чинної програми Стенд-бай, за словами міністра Сергій Марченка, Україна вже виконали 4 структурні маяки програми із 10.
Про "дочку" "Нафтогазу" і 300 млн кубів газу. Компанія "Укртрансгаз" звернулася до Господарського суду Києва з вимогою затвердити мирову угоду, яка передбачає передачу 300 млн кубів газу пулові фірм, з якими держкомпанія донедавна вела запеклу боротьбу і відкрито називала шахрайськими.
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