Аудит держави: Шмигаль каже, що Україна має потенціал на 1 трильйон доларів

За результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить 1 трильйон доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації результатів аудиту.

Найбільшу частку в цій цифрі займають корисні копалини. За словами голови уряду, правильне використання надр може принести Україні 409 мільярдів доларів.

"В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки третина з них розробляється. Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні знаходяться в розробці", - сказав Шмигаль.

Він заявив, що збільшення видобутку корисних копалин не означає збільшення експорту за кордон копалин в якості сировини.

"Це означає створення основи для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали", - сказав Шмигаль.

Згідно з результатами аудиту, Україна не використала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів.

"29 років вільне розпорядження землею було обмежене, а отже її цінність була знижена в рази. За цей час у державі зникло 5 млн га землі, розвиток зрошення та інвестицій в сільське господарство було загальмоване на десятиліття, а подекуди зупинено зовсім", — зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що за 10 років середня вартість землі сільськогосподарського призначення за один гектар зросте фактично в 5 разів.







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