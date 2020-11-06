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Потенціал України у міжнародній торгівлі становить 400 мільярдів доларів – Шмигаль

П'ятниця, 6 листопада 2020, 10:50
 

За існуючої торговельної структури розмір потенціалу України у міжнародній торгівлі становить 407 мільярдів доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації результатів аудиту держави.

"Мінус 407 млрд дол власного потенціалу в міжнародній торгівлі та транзиті, навіть за існуючої торговельної структури, вже укладених торговельно-економічних угод ми втрачаємо такі колосальні кошти", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що за рахунок підтримки експорту та торговельної дипломатії є можливість наростити товарний експорт на схід, до країн Африки, до країн Латинської Америки.

За словами прем'єра, сьогодні завдання для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на наступний рік - забезпечити 1 млрд дол. нових експортних контрактів для українських виробників.

За словами Шмигаля, в України в усіх секторах високотехнологічного виробництва є потенціал, який можна розкривати: і космічне виробництво, і машинобудування та інші галузі.

Із моменту отримання незалежності, нереалізований інвестиційний потенціал України складає 63 млрд доларів, додав прем'єр.

"Інвестиційний потенціал України - це 63 млрд дол. Наш регіон є досить привабливим для інвестицій у цілому, але повз Україну за ці майже 30 років пройшли десятки мільярдів доларів інвестицій", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що минулого року прямі іноземні інвестиції в Україну були в п'ять разів нижчі за приватні перекази вітчизняних заробітчан.

Нагадуємо:

За результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить 1 трильйон доларів.

Найбільшу частку в цій цифрі займають корисні копалини. За словами голови уряду, правильне використання надр може принести Україні 409 мільярдів доларів.

Згідно з результатами аудиту, Україна не використала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів.

Нереалізований потенціал України щодо використання водних ресурсів оцінюється в 12 млрд доларів, лісових - в 40 млрд доларів, повідомив Шмигаль.

Економічна правда

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торгівля інвестиції уряд Кабмін Африка

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