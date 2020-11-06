Дефіцит Пенсійного фонду становить понад 17 мільярдів гривень

За статистикою січня-жовтня 2020 року витрати Пенсійного фонду перевищили доходи на 17,3 мільярда гривень. Жовтень став першим місяцем року, де доходи й витрати рівні.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Так, за 10 місяців 2020 року загальні доходи установи становлять 378 мільярдів гривень. За відповідний період 2019 року - 354 мільярди, тобто цьогоріч фонд заробив на 6,8% більше. Видатки з початку року становили понад 395 мільярдів.

Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 226,7 мільярда, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%.

Видатки за жовтень цьогоріч становили 39,9 мільярди та дорівнювали доходам Фонду.

Економічна правда





