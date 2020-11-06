У жовтні міжнародні резерви України зменшились на 1,5% – НБУ

За попередніми даними, станом на 1 листопада 2020 року міжнародні резерви України становили 26,1 млрд доларів (в еквіваленті) - у жовтні вони зменшились на 1,5%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що резерви у жовтні зменшились унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій НБУ для згладжування курсових коливань на валютному ринку.

У Нацбанку додали, що динаміку резервів визначали такі чинники:

операції уряду з управління держборгом. Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 381 млн дол. (в еквіваленті). Зокрема, 213,3 млн дол були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, 78 млн дол - на обслуговування єврооблігацій, решта коштів - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становили 188 млн дол (в еквіваленті).

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Повідомляється, що в окремі дні жовтня попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію унаслідок пожвавлення ділової активності, у тому числі активізації імпортерів.

"Для згладжування коливань у бік знецінення Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 млн дол.

Ще один фактор, який впливав на динаміку резервів, - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 1,1 млн дол (в еквіваленті).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - додали в НБУ.

Нагадаємо:

Станом на 1 жовтня 2020 року міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 26 525,7 млн доларів США (у еквіваленті) - у вересні вони зменшились на 8,7% з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Економічна правда