Новини 4 листопада: суддя показав проєкт рішення по ринку землі, Рада відправила "касові апарати" на доопрацювання

Про ринок землі. Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців та показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції, яке, за його словами, "не дозволить позбавити українців "національного багатства".

Про касові апарати. Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

Про безготівкову економіку. Зниження ставки взаємообмінного збору (інтерчейнджа) спричинить падіння безготівкової економіки, адже є основним джерелом прибутку банків у роздрібній торгівлі, вважають у Visa.

Про юристів для Нафтогазу. "Нафтогаз" оголосив відкриті торги щодо замовлення юридичних послуг очікуваною вартістю 15 млн євро. Переможець тендеру має дослідити можливість ініціювання арбітражного провадження проти Словаччини.

Про управління держборгом. З другого кварталу 2021 року Міністерство фінансів має намір розпочати активні операції з держборгом, зокрема використовувати операції РЕПО.

Ексклюзив ЕП

Віра Платонова, Visa Україна: Якщо інтерчейндж проголосують, ми побачимо повний обвал безготівкової економіки

Глава компанії Visa в Україні про небезпеку нового карантину, ризик обвалу безготівкової економіки, перспективи технології Tap to Phone і пересилання грошей за номером телефону. (рос)