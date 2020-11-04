Суддя КС показав проєкт рішення щодо тлумачення норми про землю

Суддя КС Сергій Сас через видання ZN.UA оприлюднив свою заяву та проєкт рішення суду про тлумачення земельних статей Конституції, яке суд ухвалив за основу 2 листопада. Сас стверджує, що офіційне тлумачення положень Конституції по землі не дозволить позбавити українців "національного багатства, створення великих землевласників і латифундій, а також не допустить позбавлення права власності громадян України на землю".

Як зазначає ZN.UA, суддя КС Сас звернувся до видання із проханням опублікувати його заяву і проєкт рішення, який суд взяв за основу.

"Відповідний документ КСУ ухвалив за основу. Очевидно, він і стане рішенням у справі", - пише ZN.UA.

Суддя Сас, зокрема, вважає, що причиною ситуації щодо КСУ є "не стільки його рішення щодо антикорупційної реформи, а "бажання дискредитувати Суд та заблокувати його роботу".

"У зверненні Сас заявив про те, що ЗМІ розповсюдили позицію президента щодо цього рішення ще до його оприлюднення, а "пікетувальники з шашками та фаєрами три години відпрацьовували під стінами Суду свій заслужений заробіток у 100 гривень за годину (прошу вибачення перед тими, хто прийшов на мітинг за волею серця)", - пише видання з посиланням на заяву судді.

"Хоча, на моє переконання, проблему, якщо вона й виникла у зв'язку з визнанням неконституційними окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та статті 366-1 Кримінального кодексу України, можна було вирішити шляхом виконання рішення Конституційного Суду України, яке є обов’язковим і оскарженню не підлягає, упродовж одного чи максимум двох пленарних тижнів через внесення змін до законів, як це зробив парламент після прийняття Судом рішення у справі про незаконне збагачення", - вважає суддя.

За його словами, останні події навколо КС пов'язані із рішенням, яке він підготував щодо подання про роз'яснення декілької статей Конституції, які стосуються землі.

Він заявив, що "спостерігачі від влади у Суді доповіли по інстанціях, а там зрозуміли, що прийняття такого рішення Судом є реальною загрозою для так званої земельної реформи".

Сас стверджує, що офіційне тлумачення зазначених положень Конституції забезпечить повернення земельної реформи у конституційне русло і не дозволить позбавити українців "національного багатства, створення великих землевласників і латифундій, а також не допустить позбавлення права власності громадян України на землю".

Суддя також заявив про безпрецедентний тиск упродовж останніх 3 місяців з боку представників президента та Верховної Ради у КС "руками" НАЗК, НАБУ, деяких ЗМІ на суд в цілому з метою його дискредитації, та окремих суддів, щоб дестабілізувати роботу суду, зробити його недієздатним.

Сас запевнив, що КС діяв як незалежний орган у межах Конституції України попри погрози й тиск з боку представників інших гілок влади. Він також назвав апогеєм внесення президентом Зеленським законопроєкту про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

У проєкті рішення суду, зокрема, йдеться що "закріплені у преамбулі та статтях 1, 2, 5, частині першій статті 13, частині першій статті 14 Конституції України імперативні положення нормативно виражають суверенну волю українського народу на створення України як унітарної, суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави, у якій земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси у межах її території, природні ресурси виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу були визнані об’єктами права власності й основним національним багатством українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади, наділеного виключним правом визначати і змінювати конституційний лад в Україні".



Також у суді вважають, що за змістом першого речення ч.1 ст.13, першого речення ч.1 ст.14 суб'єктом права власності на землю є виключно громадяни України. Тобто іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території держави законно, не можуть бути суб'єктами права власності на українську землю. Згідно з проєктом рішення, міжнародні організації також не можуть бути суб'єктами права власності на українську землю.



"Як суб’єкт права власності на землю український народ здійснює розпорядження землею безпосередньо через всеукраїнський референдум відповідно до статті 73 Конституції України щодо зміни території України. Інших випадків безпосереднього здійснення українським народом права власності на землю через всеукраїнський референдум у Конституції України не закріплено", - йдеться в документі.



КС також вважає, що право власності українців на землю є абсолютним, незмінним, і не може бути обмежене будь-якими законами України, діями органів державної влади або органів місцевого самоврядування.



У проєкті рішення вказано, що, за Конституцією, держава зобов'язана забезпечити кожному громадянину України можливість використання землі на праві власності на принципах соціальної справедливості, верховенства права, захисту прав власності й господарювання, рівності суб'єктів права власності перед законом.

Довідка. До роботи в КС Сас був народним депутатом 6 скликань (1994-2014 роки), з них 4 скликання – від "Батьківщини". Саме з цією партією і пов’язують суддю.

"Сас як доповідач в КС вів доволі неоднозначну справу – про позбавлення Віктора Януковича статусу президента. У 2015 році Верховна Рада зробила це окремим законом, хоча за Конституцією таке можливо лише у випадку імпічменту, та й закони мають бути не "одноразовими".

З проханням розібратись до КС звернувся наступник Януковича – Петро Порошенко. Судді не виносили рішення більше 3,5 років, і зрештою вирішили закрити справу, відписавши, що закон був "вираженням політичної волі парламенту за виняткової для держави ситуації", - йдеться у статті УП про суддів КС.

Детальніше про Саса та інших суддів КС читайте у матеріалі: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду

Нагадаємо:

Велика палата Конституційного суду 2 листопада не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.