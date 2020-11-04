Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про відтермінування касових апаратів

Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

За прийняття документу за основу проголосували 212 нардепів при 226 необхідних.

"Я вдячний керівникам фракцій, депутатських груп за це виважене рішення, тому що зараз, в умовах скорочення держбюджету, скорочення економіки та зниження податкових платежів та можливостей для бізнесу в умовах пандемії COVID ми не можемо робити тотальну фіскалізацію і змушувати встановлювати РРО", - сказав перед голосуванням заступник голови податкового комітету ВР Олександр Дубінський.

За направлення законопроєкту до комітету на підготовку на повторне перше читання проголосували 254 нардепи.

Нагадаємо:

У Верховній Раді 3 листопада зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

Раніше повідомлялось, що у Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра (4 листопада - ред.) ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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Економічна правда