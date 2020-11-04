За 15 мільйонів євро: "Нафтогаз" шукає юристів для арбітражу зі Словаччиною

"Нафтогаз" оголосив відкриті торги щодо замовлення юридичних послуг очікуваною вартістю 15 млн євро (499,5 млн грн) - переможець тендеру має дослідити можливість ініціювання арбітражного провадження проти Словаччини у зв'язку з діями її представників щодо виконання арбітражного рішення на користь компанії "Italia Ukraina Gas S.p.a."

Про це повідомляється у системі Prozorro.

Зазначається, що відкриті торги компанія оголосила 30 жовтня - "Нафтогаз" планує замовити 36 тисяч годин юридичних послуг за очікуваною ціною 417 євро за годину (14 тисяч гривень).

Повідомляється, що після дослідження можливості ініціювання провадження проти Словаччини переможець тендеру представлятиме "Нафтогаз" у зазначеному провадженні.

Початок аукціону - 5 січня 2021 року о 12:13.

При цьому, для участі у торгах претендети повинні мати договір страхування професійної відповідальності із сумою не менше 50% очікуваної вартості закупівлі (7,5млн євро).

Також серед вимог - досвід головного юридичного радника за 2014-2019 роки щодо успішного представництва позивача (українського інвестора), або відповідача (Україна), або позивача (іноземного інвестора) проти України в інвестиційному арбітражному провадженні, що розглядалось за Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі.

Крім цього, учасник, афілійовані особи або члени мережі повинні мати два офіси в ЄС або по одному в ЄС та Британії, а у кожному офісі має працювати не менше десяти юристів із права ЄС або Британії.

Крім цього, учасник, афілійовані особи або члени мережі повинні бути в одному з рейтингів за 2019 рік:

Chambers and Partners у категорії Arbitration (International) in Global Wide не нижче Band 1-3;

Who`s Who Legal у категорії Dispute Resolution або International Arbitration.

Legal 500 у категорії International Arbitration.

Нагадаємо:

У 2008 році італійська фірма "IUGAS" звинуватила "Нафтогаз" у невиконанні контракту на постачання газу від 2003 року.

У 2013 році Стокгольмський арбітраж зобов’язав "Нафтогаз" виконати контракт і поставити позивачу 13,1 млрд куб. газу за цінами 2003 року по 110 доларів за тисячу кубів. У 2017 році видання "Дзеркало тижня" із посиланням на джерело повідомило, що словацький суд арештував поставки газу зі Словаччини на адресу "Нафтогазу" на виконання цього рішення.

Із 2018 року "Нафтогаз" у цій справі представляє юридична фірма "Eversheds Sutherland (International) Llp" (Велика Британія).