Новини 30 листопада: "Приватбанк" втратив головний офіс, Зеленський відтерміновує касові апарати для ФОП, bitcoin побив рекорд

Про Приватбанк. Суд позбавив "Приватбанк" права власності на будівлю головного офісу.

Про касові апарати для ФОПів. Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Про Кузню на Рибальському. "Завод Кузня на Рибальському" повернув до державного бюджету кошти, які Міністерство фінансів виплатило по боргам заводу.

Про електронний аудит. Міністерство фінансів презентувало концепцію електронного аудиту платників податків, запровадження якого має відбутися у три хвилі - остання розпочнеться у 2027 році.

Про біткоїн. Після різкого падіння минулого тижня вартість біткоїна піднялась до найвищого рівня в історії - 19 808 доларів.

Про допомогу з COVID-фонду. Одноразова допомога у розмірі 8 тисяч гривень, передбачена президентським законопроєктом про допомогу бізнесу та громадянам, може стосуватися до 2 мільйонів громадян, що передбачатиме видатки у сумі близько 15 млрд грн з COVID-фонду.

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4G в селах і на автошляхах: коли і де чекати в першу чергу

Коли 4G буде доступний по всій Україні, які автошляхи покриють в першу чергу, скільки це коштуватиме операторам, та як будуть перевіряти покриття.