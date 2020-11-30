"Кузня на Рибальському" повернула Мінфіну понад 300 мільйонів

ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" повернуло до державного бюджету кошти, які Міністерство фінансів виплатило по боргам заводу.

Про це йдеться в довідці Мінфіну, яка є в розпорядженні ЕП.

В 2017 році уряд надав державну гарантію по кредиту заводу від "Укрексімбанку". Кредитна лінія дозволяла взяти в борг 528,98 млн грн, але фактично "Кузня на Рибальському" отримала 334,04 млн грн.

В період з 27 липня 2018 року по 24 жовтня 2019 року завод повернув банку 330 тис. грн боргу та сплатив відсотків на суму 35,58 млн грн.

На початку 2020 року "Укрексімбанк" звернувся до Мінфіну з вимогою про виконання гарантійних зобов’язань, через те що завод був не спроможний здійснити черговий платіж.

Загалом з квітня по листопад, на виконання гарантійних зобов’язань, Державною казначейською службою банку перераховано 301,26 млн грн, з яких 252,33 млн грн – сума боргу, 48,39 млн грн – відсотки, 0,54 млн грн – пеня.

20 листопада "Завод Кузня на Рибальському" погасив всю цю заборгованість перед державним бюджетом. Крім того, 24 листопада завод перерахував 6,21 млн грн пені, які були нараховані за невиконання зобов’язань. До 10 грудня боржник має сплатити до державного бюджету ще 6,3 млн грн пені.

Завод сплатив борги після того, як отримав кошти від Міністерства оборони. В довідці зазначається, що в листопаді відомство перерахувало "Кузні на Рибальському" 688 млн грн.

В 2016 році Міністерство оборони повідомляло про укладення державного контракту з "Кузня на Рибальському" на будівництво двох десантних катерів.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.