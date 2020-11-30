Зеленський пропонує відтермінувати обов’язкові касові апарати для ФОПів на рік

Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового використання касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Про це йдеться у тексті законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У законопроєкті йдеться про зміну термінів впровадження обов’язкових РРО (реєстраторів розрахункових операцій). Так, для ФОПів II - IV груп платників податків, доходи яких не перевищують граничний обсяг доходів для I групи (крім "ризикових" сфер), обов’язкові РРО (ПРРО) пропонується відтермінувати до 1 січня 2021 року.

Також, пропонується:

визначити граничний обсяг доходів для використання спрощеної системи сплати Єдиного податку;

виключити норми компенсації частини суми від санкцій "продавця" покупцям через порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми;

скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО;

продовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення вимог закону щодо використання РРО (крім "ризикових" сфер);

запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування РРО (ПРРО) під час їхнього надання, за умови розрахунків за допомогою банківських систем.

У законопроєкті зазначають, що він "забезпечить створення умов для адаптації малого бізнесу до застосування нових правил обліку розрахункових операцій, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, сприятиме збереженню робочих місць, розвитку підприємництва та виведенню економіки з тіні, що призведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів".

Нагадаємо:

1 січня 2021 року має розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Так, РРО чи ПРОО будуть обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп "ризикових" сфер. Йдеться про торгівлю ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

Так, 1 квітня 2021 року почнеться третій етап: застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для ФОП II-IV груп незалежно від видів діяльності.

4 листопада 2020 року Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

Доопрацьований законопроєкт Гетманцева №4313-д Верховна Рада також не підтримала.

Економічна правда