Мінфін хоче запровадити електронний аудит для всіх платників податків з 2027 року

Міністерство фінансів презентувало концепцію електронного аудиту платників податків, запровадження якого має відбутися у три хвилі - остання розпочнеться у 2027 році.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Електронний аудит платників податків здійснюється завдяки використанню стандартного аудиторського файлу (SAF-T), у вигляді якого до контролюючого органу подається інформація.

Після отримання файлу програмне забезпечення здійснює аналіз даних за встановленими критеріями ризиковості. Далі, ще до перевірки, можуть відбуватися уточнення та пояснення щодо отриманої інформації. Завдяки цьому платники податків можуть власноруч виправляти виявлені помилки із застосування знижених санкцій.

Наостанок за отриманими результатами відбувається податкова перевірка.

У Мінфіні вважають, що автоматизація податкових перевірок прискорить роботу відомства та знизить вплив людського фактору в процесі. Також, е-аудит може зменшити навантаження на платників податків та контролюючий орган.

Відомство має намір запровадити систему у три етапи. На першому етапі файл подаватиметься лише великими платниками податків на запит контролюючого. У планах Мінфіну він розпочнеться з 1 січня 2023 року.

Другий етап охопить обов’язковим поданням файлу усіх великих платників податків - це може статися 1 січня 2025 року.

Фінальний етап запровадження е-аудиту для всіх платників податків може розпочатись 1 січня 2027 року.

Для реалізації концепції, як зауважують у Мінфіні, необхідні зміни до законодавства, зокрема - до Податкового кодексу України .

Документ розроблено на виконання пункту 2 умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги.

Економічна правда