Вартість біткоїна досягла історичного максимуму

Після різкого падіння минулого тижня вартість біткоїна у понеділок, 30 листопада, піднялась до найвищого рівня в історії - 19 808 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що з початку року біткоїн подорожчав на 170%.

За даними порталу CoinDesk, станом на 17:14 за Києвом курс біткоїна становив 19,829 доларів. Пізніше біткоїн опустився до 19,519 доларів станом на 17:44 за Києвом. За даними CoinDesk, попередній рекорд зафіксували у грудні 2017 року - 19,783 доларів.

Нагадаємо:

Курс біткоїна у вівторок, 24 листопада, на торгах уперше з 2017 року досяг позначки в 19 тисяч доларів, лише у листопаді біткоїн подорожчав на майже 40%, а загалом з початку року - на 160%.

Раніше вартість найпопулярнішої криптовалюти - Bitcoin - досягнула свого максимуму у 2020 році, перетнувши позначку у 18 тисяч доларів.

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази – з 7,3 тисяч до 15,6 тисяч доларів. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. З вересня до листопада він виріс на 55% і сьогодні коливається в межах 15,3-15,6 тис. доларів за одну віртуальну монету.

Про те, що курс Bitcoin може почати суттєво зростати криптовалютні аналітики почали говорити ще навесні. 11 травня в мережі Blockchain відбувся третій за всю історію так званий халвінг Bitcoin (від англ. halving – вполовинення). Це зменшення удвічі винагороди майнерам за додачу ними нового блоку в Blockchain.

На практиці зменшення винагороди означає зменшення в два рази темпів видобутку криптовалюти. Сьогодні видобуто 18,5 млн Bitcoin з 21 млн можливих. Тобто, чим повільніше видобувають нові віртуальні монети, тим більшу цінність здобувають вже існуючі в обігу.

На підвищення вартості Bitcoin також вплинули прогнози щодо політичної та економічної нестабільності в 2020-2021 роках на фоні пандемії коронавірусу. Це і від'ємні ставки дохідності за борговими інструментами багатьох розвинених країн світу, зростання світового боргу, уповільнення виробництва та інші.

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Економічна правда