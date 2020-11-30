Суд позбавив "ПриватБанк" права власності на будівлю головного офісу

Госпсуд Дніпропетровської області позбавив "Приватбанк" права власності на одну з будівель "ОКЕАНМАШ", розташовану в Дніпрі.

Про це повідомляє прес-служба "Приватбанку".

У банку повідомляють, що оскаржуватимуть рішення Госпсуду Дніпропетровської області. Ним суд підтримав позов ТОВ "ОКЕАНМАШ", що позбавило "Приватбанк" права власності на будівлю.

До оскарження рішення в апеляційному суді права власності належатимуть "Приватбанку".

Будівля "ОКЕАНМАШУ" перейшла у власність банку як предмет іпотеки ще до націоналізації у серпні 2016 року.

"Така судова тяжба є черговою спробою дестабілізувати роботу ПриватБанку, ще однією міною уповільненої дії, закладеною при оформленні переходу заставного майна у власність банку до націоналізації", - коментують рішення у банку.

У прес-центрі запевняють, що ситуація на роботу банку не вплине, адже співробітники з березня працюють дистанційно.

Нагадаємо:

У 2017 році Генпрокуратура підозрювала, що колишнє керівництво Приватбанку в період рефінансування НБУ надавало кредити пов’язаним між собою підприємствам на невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості перед фінустановою на суму понад 372,78 млн гривень.

Одниз із цих підприємств було НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ".

В забезпечення виконання зобов’язань перед Приватбанком виступає ТОВ "Приватофіс".

Засновниками "Приватофис" є близькі до бізнесмена Ігоря Коломойського фірми, з якими "Приватбанк" уклав угоду. Бенефіціаром вказано мешканця Дніпра Петра Клименка.

Економічна правда

Суд лишил "ПриватБанк" права собственности на здание главного офиса

Хозсуд Днепропетровской области лишил "Приватбанк" права собственности на одно из зданий "ОКЕАНМАШ", расположенную в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

В банке сообщают, что будут обжаловать решение Хозяйственного суда Днепропетровской области. Им суд поддержал иск ООО "ОКЕАНМАШ", что лишило "Приватбанк" права собственности на здание.

К обжалования решения в апелляционном суде права собственности принадлежать "Приватбанка".

Здание "Океанмаш" перешла в собственность банка как предмет ипотеки еще до национализации в августе 2016 года.

"Такая судебная тяжба является очередной попыткой дестабилизировать работу ПриватБанка, еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка к национализации", - комментируют решение в банке.

В пресс-центре уверяют, что ситуация на работу банка не повлияет, ведь сотрудники с марта работают дистанционно.

Напомним

В 2017 году Генпрокуратура подозревала, что прежнее руководство Приватбанка в период рефинансирования НБУ придавало кредиты связанным между собой предприятиям на невыгодных условиях для банка, что привело к задолженности перед финучреждением на сумму более 372 780 000 гривен.

Одниз из этих предприятий было НП ООО "ОКЕАНМАШ".

В обеспечение исполнения обязательств перед ПриватБанком выступает ООО "Приватофис".

Учредителями "Приватофис" есть близкие к бизнесмену Игорю Коломойскому фирмы, с которыми "Приватбанк" заключил соглашение. Бенефициаром указано жителя Днепра Петра Клименко.

Экономическая правда