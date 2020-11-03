Новини 3 листопада: касові апарати для ФОП відкладуть, бізнес штрафуватимуть за відсутність масок

Про нового керівника Ощадбанку. Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний 2 листопада 2020 року завершив свою каденцію на посаді, із 3 листопада банк очолює Сергій Наумов.

Про касові апарати. У Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

Про крадіжку на "Мотор Січі". СБУ спільно з прокуратурою викрили посадовців стратегічного підприємства "Мотор Січ", які на замовлення російської авіакомпанії викрали авіаційний двигун вартістю 980 тисяч доларів.

Про автоматичний арешт рахунків. Міністерство юстиції продовжує впровадження системи автоматизованого арешту рахунків боржників - до неї долучилося вже 4 банки.

Про зміни до проєкту бюджету. Бюджетний комітет Верховної Ради завершив підготовку проєкту держбюджету-2021 до розгляду у першому читанні, зокрема, пропонують збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень та здійснити певний перерозподіл видатків.

Про штрафи за відсутність масок. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт, який передбачає накладення штрафів на підприємства, установи та організації, які допускають відсутність масок на громадянах.

Ексклюзиви ЕП

Шведам тут не місце: як Scania в суді програла річний обсяг інвестицій в Україну

За рішенням Господарського суду Києва зі шведського виробника вантажівок можуть стягнути 123 мільйони.

Укрспирт, до побачення? Як заробити два мільярди на продажі спиртзаводів

В жовтні п’ять перших спиртзаводів знайшли своїх власників, два конкурси закінчились нічим. Чи вдасться Фонду держмайна продати до кінця року 40 заводів, хто може купити занедбані активи, і що отримає країна.