Ощадбанк офіційно отримав нового керівника

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний 2 листопада 2020 року завершив свою каденцію на посаді, із 3 листопада банк очолює Сергій Наумов.

Про це Пишний та Наумов повідомили у Facebook.

"2413 днів тому, 26 березня 2014 року, я приступив до виконнаня обов'язків голови правління Ощадного банку України. Сьогодні, 2 го листопада 2020 року, мій останній день на посаді. Я завершую свою каденцію, що тривала понад 6 з половиною років та передаю керівництво банком Сергію Наумову.

Усі необхідні процедури передбачені "Протоколом наступництва" завершені і новий керівник приступить до виконання обов’язків 3 го листопада. Пост здав. Пост прийняв", - написав Пишний.

Водночас Сергій Наумов подякував наглядовій раді банку за довіру, а Пишному - за "титанічні зусилля, адже за його керівництва колишня ощадкаса перетворилась на одного з лідерів банківської галузі, що успішно конкурує з "дочками" іноземних банків".

"Щоб остаточно відірватись від минулого, Ощадбанку необхідна приватизація. Потрібно, щоб у капітал банку увійшов іноземний інвестор, який не лише принесе сучасні технології, але й зміцнить довіру до фінансового інституту. Щоб знайти цього інвестора, потрібно й далі працювати над підвищенням конкурентоздатності Ощаду. Посилення конкурентних переваг та приватизація – такі пріоритети будуть у моєму порядку денному", - пояснив він.

За його словами, чи не вперше за історію Ощадбанку передавання влади в ньому відбувається без конфліктів, цивілізовано, як у провідних міжнародних компаніях.

"Українські компанії державної форми власності повинні не лише ефективно працювати, але й допомагати державі розвивати економіку. Це величезний сектор з потужним потенціалом. Державні банки становлять зараз більше половини банківського сектора. Вони нині мають унікальну можливість дати поштовх економічному зростанню. Це зараз і відбувається, приміром, завдяки урядовій програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Ощадбанк під моїм керівництвом продовжуватиме брати активну участь у подібних ініціативах, а також розвивати власні проекти підтримки бізнесу", - додав він.

Нагадуємо:

Нацбанк 22 вересня погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку за результатами розгляду пакету документів і співбесіди, проведеної правлінням НБУ.

Суд задовольнив клопотання Сергія Наумова та скасував свій вердикт про призупинення рішення наглядової ради "Ощадбанку" про визнання Наумова переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.