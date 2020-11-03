Застосування касових апаратів для "спрощенців" відтермінують на рік – Разумков

У Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

Про це під час засідання Ради 3 листопада оголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Щойно відбулась робоча зустріч керівництва парламенту та представників усіх депутатських фракцій та груп. Обговорювалось питання щодо ситуації, яка складається з підтримкою малого та середнього бізнесу на фоні COVID.

Була прийнята одноголосна позиція про те, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп, які працюють в Раді", - оголосив Разумков після перерви у засіданні Ради.

За його словами, 3 листопада повинен бути зареєстрований відповідний законопроєкт, 4 листопада - буде дане доручення комітету невідкладно його розглянути, і вже 4 листопада його розглянуть.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

Нагадаємо:

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

Читайте також: 1 серпня податкова запускає "касові апарати в смартфоні": хто, коли і як їх буде використовувати

Економічна правда