До системи автоматичного арешту рахунків боржників долучилося вже 4 банки - Мін'юст

Міністерство юстиції продовжує впровадження системи автоматизованого арешту рахунків боржників - до неї долучилося вже 4 банки.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив на Дев’ятому українському банківському форумі, повідомляє Liga.net.

Очільник відомства зазначив, що наразі система є добровільною та закликав банки до неї приєднуватись. За його словами, "чим більше банків приєднається до системи, тим більше ймовірність, що ваші боржники, які винні вам кошти, не зможуть їх сховати".

Так, після приєднання арешт рахунків у фінустанові відбуватиметься автоматично. "Виконавець натисне кілька клавіш на своєму комп'ютері і рахунки вже будуть арештовані", - заявили у відомстві.

Це зменшить можливості для уникнення відповідальності у боржників. Зокрема, міністр згадав і стягнення боргів з державного сектору.

Сьогодні з системою працюють вже 4 банки, першим приєднався Приватбанк.

Нагадаємо:

У 2019 році розпочалось приєднання банків до системи автоматичного арешту рахунків боржників. На початок 2020 року надійшло 18 заявок фінустанов на підключення.





