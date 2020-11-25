Новини 25 листопада: ФОПам спишуть боргів на 400 мільйонів, у кінотеатрі Multiplex поліцейське свавілля

Про списання боргів ФОПам. На списання боргів ФОПів сумою до 3 тисяч гривень, анонсоване президентом як підтримку населенню, витратять 400 мільйонів гривень.

Про держгарантії для кредитів. Кабмін підтримав запуск програми портфельних гарантій по кредитах для малого і середнього бізнесу - "Укрексімбанк" визначили агентом гаранта, який перевірятиме правильність отриманих від банків документів і проводитиме оцінку та моніторинг портфелю кредитів.

Про поліцейське свавілля. У мережі кінотеатрів Multiplex заявили про "свавілля поліції", працівники якої "перевищували свої повноваження, вимагаючи терміново закрити автокінотеатр та вигнати глядачів", не надавши офіційних обґрунтувань своїх дій.

Про Tesla. Американський виробник електромобілів Tesla планує розширюватися в Європі, вийшовши на сегмент масового ринку із компактним автомобілем.

Про мита. Міжвідомча комісія з міжнародної тогівлі України встановила факти дискримінаційних і недружніх дій з боку Білорусі щодо українських виробників сталевих продуктів та введе спецмито 16,08% на імпорт сталевих прутків з Білорусі у відповідь.

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Який ваш рівень податкової обізнаності? Тест

Наскільки добре ви розумієте, звідки в уряду беруться гроші? Хто робить найбільший внесок у державний бюджет? Яку частку доходів віддають державі більшість працівників? Яка з державних послуг, які ви купуєте за податки, обходиться вам найдорожче?