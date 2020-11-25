Уряд схвалив запуск програми портфельних держгарантій по кредитах: що вона передбачає

Кабмін на засіданні 25 листопада підтримав запуск програми портфельних гарантій по кредитах для малого і середнього бізнесу - "Укрексімбанк" визначили агентом гаранта, який перевірятиме правильність отриманих від банків документів і проводитиме оцінку та моніторинг портфелю кредитів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що держава гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець бере в банку.

"Мова йде про додаткові 5 млрд грн, які будуть спрямовані на те, щоб здешевити позики для ще більшої кількості підприємств.

Це так само має сприяти більш доступному кредитуванню. Строк таких гарантій може бути від 1 до 10 років. Уряд виконує свою обіцянку щодо доступу до "дешевих грошей" для малого й середнього бізнесу в Україні", - зазначив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

У Мінфіні додали, що постанова встановлює порядок відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії, та умови надання державних гарантій на портфельній основі.

"За результатами відбору серед бажаючих взяти участь у програмі банків рішенням уряду буде визначено банки-кредитори та ліміти надання державних гарантій для кожного такого кредитора.

На підставі цих рішень з банками-кредиторами укладається договір щодо надання державної гарантії на портфельній основі на термін до 5 років (державною гарантією забезпечується до 50% боргових зобов’язань за портфелем кредитів та до 70% за кожним окремим кредитом), а кредитори формують портфель кредитів", - йдетьсся у повідомленні.

До портфелю кредитів, який може бути частково забезпечено державними гарантіями, може бути включено кредити, які:

надаються суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва, строк ведення господарської діяльності яких перевищує 1 рік та які не є банкрутами та/або проти них не порушено справи про банкрутство;

надаються на фінансування інвестиційного проєкту, інвестиційні цілі, а також на рефінансування заборгованості за іншими кредитами (включаючи кредити за програмою "5-7-9");

надаються у гривні строком від 1 до 10 років у сумі не більше 100 млн грн за ставкою не вище UIRD +6%; та додаткове забезпечення за якими надається позичальниками в обсязі не більше 60% від суми кредиту з урахуванням коефіцієнтів ліквідності НБУ;

надаються на незаборонену законодавством діяльність.

Також уряд визначив АТ "Укрексімбанк" агентом гаранта, до повноважень якого належить перевірка правильності отриманих від банків документів, оцінка та моніторинг портфелю кредитів тощо.

У вересні Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.

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Економічна правда