Всі розділи
Укр / Рус

Уряд схвалив запуск програми портфельних держгарантій по кредитах: що вона передбачає

Середа, 25 листопада 2020, 15:35
 

Кабмін на засіданні 25 листопада підтримав запуск програми портфельних гарантій по кредитах для малого і середнього бізнесу - "Укрексімбанк" визначили агентом гаранта, який перевірятиме правильність отриманих від банків документів і проводитиме оцінку та моніторинг портфелю кредитів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що держава гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець бере в банку. 

"Мова йде про додаткові 5 млрд грн, які будуть спрямовані на те, щоб здешевити позики для ще більшої кількості підприємств.

Це так само має сприяти більш доступному кредитуванню. Строк таких гарантій може бути від 1 до 10 років. Уряд виконує свою обіцянку щодо доступу до "дешевих грошей" для малого й середнього бізнесу в Україні", - зазначив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

У Мінфіні додали, що постанова встановлює порядок відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії, та умови надання державних гарантій на портфельній основі.

"За результатами відбору серед бажаючих взяти участь у програмі банків рішенням уряду буде визначено банки-кредитори та ліміти надання державних гарантій для кожного такого кредитора.

На підставі цих рішень з банками-кредиторами укладається договір щодо надання державної гарантії на портфельній основі на термін до 5 років (державною гарантією забезпечується до 50% боргових зобов’язань за портфелем кредитів та до 70% за кожним окремим кредитом), а кредитори формують портфель кредитів", - йдетьсся у повідомленні.

До портфелю кредитів, який може бути частково забезпечено державними гарантіями, може бути включено кредити, які:

  • надаються суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва, строк ведення господарської діяльності яких перевищує 1 рік та які не є банкрутами та/або проти них не порушено справи про банкрутство;
  • надаються на фінансування інвестиційного проєкту, інвестиційні цілі, а також на рефінансування заборгованості за іншими кредитами (включаючи кредити за програмою "5-7-9");
  • надаються у гривні строком від 1 до 10 років у сумі не більше 100 млн грн за ставкою не вище UIRD +6%; та додаткове забезпечення за якими надається позичальниками в обсязі не більше 60% від суми кредиту з урахуванням коефіцієнтів ліквідності НБУ;
  • надаються на незаборонену законодавством діяльність.

Також уряд визначив АТ "Укрексімбанк" агентом гаранта, до повноважень якого належить перевірка правильності отриманих від банків документів, оцінка та моніторинг портфелю кредитів тощо.

У вересні Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі. 

Читайте також: Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінфін Кабмін кредити

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінфін залучив рекордні 16,8 мільярда від продажу ОВДП 24 листопада 2020, 18:27
Марченко заявив про "значний прогрес" з МВФ і анонсував внесення бюджету-2021 у Раду 24 листопада 2020, 16:00
"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик сягнули 13,5 мільярдів 24 листопада 2020, 14:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!