Страховка від коронавірусу: що страхують, кого і скільки це коштує

Пандемия коронавируса не только заставила украинские страховые компании переориентироваться на удаленную работу, но и подтолкнула к разработке новых страховых продуктов.

В условиях роста количества COVID-инфицированных все более актуальной становится страховая защита.

Пандемия без границ

Первым покрытие страховых рисков связанных с COVID-19 появилось в полисах выезжающих за рубеж.

Несмотря на то, что к концу марта свободное передвижение между странами по всему миру было практически остановлено, были случаи, когда украинцам все-таки нужно было попасть за границу.

В таких ситуациях принимающие стороны требовали, чтобы страховка покрывала случаи заболевания коронавирусом. Уже летом ряд курортных стран открыли для украинцев границы, поэтому спрос на страховки с покрытием COVID-19 увеличился.

Теперь покрытие от коронавируса есть у всех ключевых игроков на рынке страхования выезжающих за рубеж.

В некоторых компаниях включение новой опции никак не повлияло на стоимость туристического полиса. По словам зампреда правления "ИНГО" Сергея Майстренко затраты на первичную диагностику, ПЦР-тестирование на коронавирус за рубежом и вынужденную обсервацию в стране пребывания включены в базовый пакет туристической страховки.

Во время длительного пребывания на стационарном лечении "ИНГО покрывает медицинские расходы застрахованного лица в объеме до 5 тыс дол или евро в течение 7-15 суток после окончания действия договора.

Ряд компаний все же увеличили стоимость страховки на 15-25%, однако добавили в покрытие новые опции, кроме защиты от COVID-19. Например, в "ARX" полисы для выезжающих за рубеж подорожали на 20%.

"Мы стали оплачивать лечение при заражении не только коронавирусом, но и другими опасными инфекциями, хотя ранее они были исключением в такого рода договорах", – объяснил зампред правления "ARX" Вячеслав Гавриленко.

Летом в договорах страхования для выезжающих за рубеж начала появляться опция страхования от риска невыезда в случае получения положительного теста на COVID-19.

Аналогичная опция действовала до введения безвизового режима со странами шенгенской зоны. Если туристу отказывали в выдаче визы, то страховая компенсировала стоимость тура. Сейчас же если у туриста положительный тест на коронавирус, и он не может поехать отдыхать, то страховая компенсирует стоимость неполученной услуги.

"Эта опция тоже бесплатная. По ней установлена ​​страховая сумма в пределах 100 тыс. грн", – объясняет Сергей Майстренко из "ИНГО".

Но включая эту опцию в страховку, нужно быть внимательными.

Кейс. Например, в отпуск должна поехать семья – родители и двое детей. Но родители получили положительные результаты тестов, а дети – отрицательные. С одной стороны, дети не могут поехать отдыхать без родителей, а с другой, страховая компания компенсирует стоимость тура только для застрахованных с положительным результатом теста, а поэтому имеет полное право отказать в компенсации стоимости поездки детей.

В СК "ВУСО" помимо базового покрытия от коронавируса туристам предлагают расширенную защиту "Стоп COVID", которая предусматривает оплату карантинных мероприятий на протяжении 14 дней, если у туриста положительный ПЦР-тест, но заболевание проходит бессимптомно.

По словам директора департамента андеррайтинга и урегулирования личных видов страхования "ВУСО" Светланы Дяченко, также страховая оплачивает два контрольных ПЦР-теста и билеты обратно в Украину, если турист пропустил плановый рейс по причине заболевания или карантина.

Стоимость этой опции зависит от возраста туриста и страны пребывания и составляет 1,12-1,7 дол за каждый день путешествия.

Добровольное медстрахование спасет не всех

Многие украинцы, которые застрахованы по программе добровольного медицинского страхования (ДМС, как правило, это корпоративные договоры, заключенные по инициативе работодателя, – ЭП), столкнулись с тем, что страховщики отказывали в компенсации расходов на лечение. Хотя первичные симптомы заболевания были схожи с классическим ОРВИ.

В страховых компаниях поясняют: COVID-19 является исключением из стандартного договора добровольного медстрахования. Чаще всего компании ссылаются на то, что COVID-19 относится к особо опасным инфекциям: 25 февраля 2020 года Министерство здравоохранения внесло соответствующие изменения в свой документ от 1995 года.

Но зачастую у них нет оснований для отказа в лечении пациентов до того момента, как официально установлен диагноз COVID-19.

"Часто возникают вопросы. Когда застрахованный заболел, у него все признаки ОРВИ, но на сдачу ПЦР-теста он записан через несколько дней, а результата, если сдавать в государственной лаборатории, можно ждать еще 7-10 дней, поэтому формально мы обязаны гарантировать ему лечение, пока диагноз COVID-19 не подтвержден", – рассказывает собеседник в одной из компаний.

В таких ситуациях компании берут несколько дней на принятие решения, дожидаясь результатов теста. И если он положительный, отказывают застрахованному в компенсации. Но бывают и исключения.

Собеседнику ЭП компания "Провидна" компенсировала 2000 грн на покупку лекарств, хотя его результат ПЦР-теста был положительным.

"Страховая компания сначала отказала мне, ссылаясь на перечень МОЗ, но через пять дней предварительно подтвердила страховую выплату. Правда, денег я еще не получил. Но некоторым моим коллегам они отказали", – рассказывает собеседник.

Чтобы избежать недоразумений, страховые компании предлагают работодателям включить опцию страхования от COVID-19 в стандартную программу ДМС (в уже действующий договор и при его пролонгации).

"В рамках корпоративного ДМС мы предоставляем возможность за доплату расширить покрытие стандартных программ и этим риском. Есть разные варианты: в каждом конкретном случае они обсуждаются с клиентом", – объясняет ЭП директор департамента добровольного медицинского страхования СК "Арсенал Страхование" Виктория Черная.

В СК "ИНГО" включить в полис ДМС амбулаторное лечение COVID-19 с лимитом выплат до 3 тыс. грн на одного человека можно за 300-400 грн, а стационарное лечение с лимитом 20 тыс. грн – за 200-250 грн.

На стоимость, по словам Майстренко из "ИНГО", влияют условия: покрытие или непокрытие тестов, условия использования лимита, группы риска клиентов.

Включение опции страхования от COVID-19 в стандартные полисы ДМС сопряжено с определенными трудностями. В условиях переполненности больниц страховые компании не могут гарантировать своевременную госпитализацию застрахованного в случае необходимости.

Зачастую невозможно даже оперативно организовать прием у семейного врача или вызов врача на дом.

Именно по этой причине большинство компаний предпочитают делать опцию страхования от COVID-19 выплатной – клиент получает деньги по факту наступления страхового события.

COVIDом единым

К концу 2020 года компании все чаще стали предлагать монопродукты, которые покрывают только один риск – COVID-19 – как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов.

Услуги для корпоративных клиентов предлагают "Арсенал Страхование", "Евроинс", "ИНГО", УПСК.

"Возможность заключить корпоративный договор страхования с покрытием COVID мы предложили практически сразу после начала пандемии – в марте. Мы разработали четыре программы с разным покрытием и разной стоимостью", – рассказывает Виктория Черная из "Арсенал Страхование".

Минимальная программа компании покрывает только госпитализацию застрахованного в случае тяжелого протекания заболевания: есть признаки непосредственной угрозы жизни, или ситуация требует неотложных реанимационных мероприятий, направленных на восстановление резко нарушенных или утраченных жизненно важных функций организма.

Стоимость такой страховки на полгода для коллектива 20-49 сотрудников составляет 760 грн за одного застрахованного, а если в коллективе работают более 1000 человек, тогда один полис обойдется в 190 грн. Компенсация компании в случае наступления страхового события не превысит 25 тыс. грн.

Максимальная программа покрывает амбулаторное и стационарное лечение (сумма компенсации до 5 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно), госпитализация в случае тяжелого протекания заболевания (25 тыс. грн), смерть застрахованного (100 тыс. грн). Стоимость такой страховой защиты на одного человека колеблется от 600 до 2000 грн.

В "Евроинс Украина" возможность корпоративного страхования от COVID-19 появилась в мае. Застраховать можно коллектив от десяти человек возрастом от 16 до 60 лет, а также членов семьи сотрудников компании, включая детей старше восьми лет. Стоимость услуги – 7080 грн в год.

"Программа покрывает до 50 тысяч гривен затрат на лечение COVID-19: лабораторную диагностику, в том числе ПЦР-тесты и экспресс-тесты, выполнение одной процедуры КТ, оплату консультаций и лекарств при амбулаторном лечении, а при тяжелом течении – вызов скорой помощи, госпитализацию в стационар", – перечисляет глава правления "Евроинс Украина" Янко Николов.

Однако в компании сразу предупреждают: при перегрузке системы здравоохранения с госпитализацией возможны сложности.

У индивидуальных клиентов выбор страховых продуктов больше.

Чаще всего компании предлагают программы-конструкторы, когда клиент самостоятельно может выбрать наполнение пакета и срок страхования. Диапазон максимальных страховых сумм – от 10 до 100 тыс. грн. Срок страхования – от одного месяца до года. Наиболее популярный срок – 6 месяцев.

Все компании покрывают риск смерти от коронавируса (100% от страховой суммы), практически все – получение инвалидности и госпитализацию (обычно оплачивается каждый день пребывания в стационаре, но в сумме не более половины от размера максимальной страховой выплаты) или амбулаторное лечение (фиксированная сумма выплаты за каждый день лечения).

За сам диагноз COVID-19 "ВУСО" готова выплатить 2 тыс. грн, а "Универсальная" – 5 тыс. грн.

Программы страхования от COVID-19

Страховая компания Лимиты по выплатам и срокам страхования За что компенсируют Стоимость максимального покрытия для клиента 35 лет "ARX" Максимальная сумма выплат – от 10 тыс. грн до 50 тыс. грн в зависимости от программы - Госпитализация с пневмонией любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19). Выплата 100% от страховой суммы 3780 грн на 6 мес - Преждевременный уход из жизни по любой причине. Выплата 100% от страховой суммы Срок страхования – 3 и 6 месяцев. - Амбулаторно-поликлиническая помощь с пневмонией любого характера. Выплата 25% от страховой суммы "Универсальная" Максимальная сумма выплаты от 50 тыс грн до 100 тыс. грн в зависимости от программы - Смерть (максимальная суммы выплаты 100 тыс. грн) 6200 грн на 12 мес - стационар (максимальная суммы выплаты 50 тыс. грн) Срок страхования – 3, 6 и 12 месяцев. - постановка диагноза (максимальная суммы выплаты 5 тыс. грн) "ИНГО" Максимальная сумма выплаты от от 30 тыс. грн до 100 тыс. грн в зависимости от программы - экстренная госпитализация (максимальный лимит – 20 тыс. грн, в том числе 600 грн за каждый день пребывания в стационаре) 1300 грн (не зависит от возраста) на 6 мес Срок страхования – 6 месяцев. - смерть (максимальная выплата 100 тыс. грн) "Обериг" Максимальная сумма выплаты от 10 тыс. грн до 50 тыс. грн в зависимости от программы - стационарное лечение (до 1000 гривен за сутки стационара) 450 грн (не зависит от возраста) на 6 мес - смерть (максимальная сумма выплаты 50 тыс. грн) Срок страхования – 6 месяцев "АСКА-Жизнь" Максимальная выплата 10 тыс. грн - Стационарное и амбулаторное лечение (300 гривень в день) 150 грн (не зависимо от возраста) в месяц Срок страхования – 1 месяц - смерть (10 тыс. грн) "ВУСО" Максимальная страховая выплата 70 тыс. грн - факт диагностирования (2 тыс. грн) 1 436 грн (не зависимо от возраста) на 6 мес - пневмония с осложнениями (+7 тыс. грн) Срок страхования – 6 месяцев - пневмония с реаниманией (+30 тыс. грн) - смерть (+31 тыс. грн) "Краина" Максимальная страховая выплата от 10 тыс. грн до 50 тыс. грн в зависимости от программы - госпитализация (50% от страховой суммы) 2400 гривен на 12 месяцев - смерть (максимальная сумма выплаты 50 тыс. грн) Срок страхования – 12 месяцев "Провидна" Максимальная страховая выплата от 15 тыс. грн до 50 тыс. грн в зависимости от программы - госпитализация (1% от страховой суммы в день) 750 грн (вне зависимости от возраста) на 6 месяцев - смерть (максимальная сумма выплаты 50 тыс. грн) Срок страхования – 6 месяцев "Альфа-Сстрахование" Максимальная страховая выплата 50 тыс грн - смерть (50 тыс. грн) 700 грн (вне зависимости от возраста) на 12 мес - инвалидность 1 группы (50 тыс. грн Срок страхования – 6 и 12 месяцев - инвалидность 2 группы (35 тыс. грн) - инвалидность 3 группы (25 тыс. грн)

Застрахуют не всех

Застраховаться от коронавируса могут не все. Под исключение попадают украинцы старше 60-65 лет – у каждой компании свои возрастные ограничения.

Украинцев в возрасте до 65 лет готовы застраховать в СК "Обериг", а до 70 лет – в "Альфа Страховании". Но в последней страховка покрывает лишь риск смерти и инвалидности вследствие инфицирования COVID-19. Традиционно под исключение попадают граждане с 1-2 группами инвалидности, инфицированные ВИЧ/СПИД и с онкологическими заболеваниями. Иногда страховые отказывают и больным сахарным диабетом.

Страховщики тщательно изучают потенциальных клиентов: есть несколько вариантов, как компании защищают себя от случаев, когда полис покупает человек с признаками заболевания.

В "ИНГО" клиент заполняет детальную анкету о своем здоровье и самочувствии в момент заключения договора. При наличии признаков ОРВИ, в страховании откажут.

А в "Альфа Страхование" готовы застраховать клиентов с симптомами ОРВИ. Но в этой компании действует так называемая "временная франшиза" – договор вступает в силу через семь дней с момента получения оплаты за проданную страховку.

В "ARX" – через две недели. Учитывая, что протекание COVID-19 очень непредсказуемо, такой временной лаг отобьет желание у тех, кто попытается застраховаться, уже будучи уверенным в своей инфицированности.

Неохотно страхуют и медработников. Теоретически компании готовы страховать от COVID-19 медперсонал, но только в том случае, если страховаться будет весь коллектив. Пока эта услуга невостребована.

Даже в частных клиниках, как рассказали ЭП сами врачи, никто от коронавируса не застрахован. "Различные вирусные заболевания – реальность нашей профессии. В этом году весь персонал получил прививку от гриппа, никакой защиты от коронавируса у нас нет", – рассказала ЭП педиатр одной из частных медицинский сетей Киева.

В компаниях неохотно говорят о количестве застрахованных, ссылаясь на то, что опция страхования от COVID-19 есть в нескольких продуктах, которые относятся к разным департаментам. Поэтому единой статистики по всех компании у них пока нет.

По неофициальной информации, больше всего застрахованных туристов. Украинцев, которые самостоятельно приобрели монопродукт, защищающий от COVID-19, не более 20 тысяч человек.

В "ИНГО" подсчитали, что за первые три квартала 2020 года компания за лечение от COVID-19 возместила застрахованным лицам свыше 600 тыс. грн. В "ARX" с апреля по программе страхования от коронавируса зафиксировали 52 обращения и провели 11 выплат.