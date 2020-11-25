"Дискримінаційні дії": Україна відповість Білорусі спецмитом на імпорт сталевих прутків

Міжвідомча комісія з міжнародної тогівлі України встановила факти дискримінаційних і недружніх дій з боку Білорусі щодо українських виробників сталевих продуктів та введе спецмито 16,08% на імпорт сталевих прутків з Білорусі у відповідь.

Про це йдеться у повідомленні комісії в газеті "Урядовий кур'єр" за результатами засідання.

"Спеціальне мито застосовується до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних і недружніх дій щодо України", - йдеться у повідомленні в "Урядовому кур'єрі".

За результатами розгляду поданих Мінекономіки матеріалів встановили, що діючими нормативно-правовими актами Білорусі передбачене застосування експортних заборон та/або обмежень при постачанні відходів та брухту чорних металів, зокрема і на територію України.

Рішення про введення спецмита набуває чинності через 7 днів з дня опублікування повідомлення про нього у газеті "Урядовий кур’єр".