У мережі Multiplex заявили про "свавілля поліції" під час закриття автокінотеатру

У мережі кінотеатрів Multiplex заявили про "свавілля поліції", працівники якої "перевищували свої повноваження, вимагаючи терміново закрити автокінотеатр та вигнати глядачів", не надавши офіційних обґрунтувань своїх дій.

Про це йдеться у заяві Multiplex.

"23 листопада 2020 року приблизно о 22:00 на територію кінотеатру Мультиплекс у КВЦ "Парковий" прибули працівники Управління поліції Печерського району ГУ НП у місті Києві та перевищували свої повноваження, вимагаючи терміново закрити кінотеатр та вигнати глядачів.

Представники поліції не змогли надати офіційне обґрунтування своїх дій та вказати причину закриття кінотеатру, лише посилаючись на розпорядження свого керівника та на неуважно прочитану постанову Кабінету Міністрів України", - заявили у мережі кінотеатрів.

У мережі додали, що вертолітний майданчик у КВЦ "Парковий" переобладнали під автомобільний кінотеатр мережі Multiplex, у якому глядачі можуть переглядати фільми не виходячи зі свого авто.

"Саме сюди у понеділок ввечері прибули представники поліції з метою закрити заклад. На вимогу припинити порушення прав ПрАТ "Мультіплекс-Холдинг" та повідомити підставу і норму законодавства, яка забороняє здійснення діяльності автокінотеатру у будній день, представники поліції повідомили, що такою є вимога їхнього керівництва і запропонували добровільно звільнити майданчик та припинити показ кінофільму.

Одночасно попередили, що у випадку невиконання вимоги, представник Управління поліції викличе на допомогу спецпідрозділ поліції та патрульну службу. Допоки юристи компанії пояснювали неправомірність таких вимог, на майданчик прибули три патрулі національної поліції, яким також було повідомлено про перевищення службових повноважень, законність дій підприємства та безпідставність вимог представника Управління поліції. Більше того, представники поліції відмовлялися складати протокол із зазначенням норм, які саме ми порушили і погрожували закрити заклад силою", - підкреслили в Multiplex.

"Тим не менш, оскільки наміри застосування примусу були очевидними, працівники автокінотеатру виконали вимоги поліції", - додали у компанії.

"Наша індустрія наразі переживає складні часи. Через заборону роботи у вихідні дні, ми кожного тижня недоотримуємо близько 80% доходів, а відповідно - держава не доотримує податки від нас.

А тепер ми ще й зіткнулися зі свавіллям поліції у таких, і без того надскладних, умовах роботи. Наприклад, у постанові Кабінету Міністрів України № 641, яка затверджує та регулює норми та умови карантинних обмежень, та у поправках до неї не вказані обмеження щодо роботи кінотеатрів з понеділка по п’ятницю після 22:00. Саме на цю постанову та на рішення свого керівництва посилалися представники поліції під час закриття кінотеатру", - заявив гендиректор Multiplex Роман Романчук.

"Інцидент, що стався 23.11.2020 обурливий і, на жаль, представники поліції нас попередили, що і надалі не дадуть нам змоги працювати після 22:00, що є беззаперечним порушенням наших прав, та перевищенням повноважень з боку поліції.

Ми вже направили офіційні запити від імені ПрАТ "Мультиплекс" з вимогою припинити неправомірні дії з боку поліції. Сподіваємося на термінове вирішення такого критичного питання", - додав він.

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Економічна правда