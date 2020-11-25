На списання боргів 80% ФОПів витратять 400 мільйонів - аналітика

На списання боргів ФОПів сумою до 3 тисяч гривень, анонсоване президентом як підтримку населенню, витратять 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Opendatabot.

24 листопада президент Володимир Зеленський запропонував списати борги 4 мільйонів населення сумою до 3,06 тисяч гривень. Це анулює заборгованості 735 тисяч ФОПів, або 80% усіх фізосіб-підприємців, що мають борг.

Борг згаданих 735 тисяч становить 400 мільйонів гривень, проте це лише 5% загального боргу ФОПів, який становить понад 7 мільярдів гривень.

В Україні наразі налічується близько 2 мільйонів підприємців, з яких понад 900 тисяч мають податковий борг.

Окрім 735 тисяч, борг яких становить менш як 3 тисячі гривень, 110 тисяч ФОПів мають заборгованість від 3 до 10 тисяч, 75 тисяч заборгували від 10 до 100 тисяч, і ще 6,7 тисяч мають сплатити понад 100 тисяч гривень податків.

Засновник Opendatabot Олексій Іванкін рішення назвав "хорошою оптимізацією кредитного портфелю: пробачити борги 80% й втратити лише 5% від загальної суми".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що майже 4 млн українців, які мають податковий борг до 3,06 тис грн, цей борг анулюють.

Також він анонсував інші заходи для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями. Зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. Грн.

Економічна правда