Новини 23 листопада: українські дороги покращились, з’явилась ще одна вакцина від COVID-19, уряд вирішує, як підтримувати бізнес

Про українські дороги: Україна піднялась на 20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) 2020 та наразі посідає 126 місце.

Про коронакризу: Кабмін схвалив проєкт розпорядження, яким погодив участь делегації України у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику та отримання 300 млн доларів позики на подолання наслідків COVID-19.

Про "атомку": На найбільшій в Європі атомній станції – Запорізькій атомній електростанції – після планового-попереджувального ремонту підключили до мережі енергоблок №2.

Про вакцину від COVID-19: Вакцина, розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca показала ефективність у 90% під час фінальних випробувань за умови меншого дозування.

Про ісландських туристів: Ісландія внесла зміни до програми отримання візи, згідно з якими в'їзд буде можливий тільки для заможних іноземців.

Про підтримку бізнесу: Мінекономіки уже цього тижня має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень.

Про інвестиції: Антимонопольний комітет дозволив одній з найбільших інвесткомпаній Dragon Capital викупити понад 50% акцій Treeum Holdings Limited, що володіє порталами Finance.ua та Minfin.com.ua.

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Перші вакцини від COVID-19: на що можуть розраховувати українці і коли

Світові гіганти фарміндустрії завершили випробування вакцини від коронавірусу. Першими імунізацію отримають громадяни розвинених країн. А коли на вакцинацію очікувати українцям?