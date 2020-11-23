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На Запорізькій АЕС після ремонту запустили в роботу енергоблок

Понеділок, 23 листопада 2020, 09:25
 

На найбільшій в Європі атомній станції – Запорізькій атомній електростанції – після планового-попереджувального ремонту підключили до мережі енергоблок №2.

Про це написав тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Бойко на своїй сторінці у Facebook.

"Після проведення всіх етапів роботи, передбачених програмою дослідної експлуатації, було отримано дозвіл на початок пускових операцій на енергоблоці №2 ЗАЕС, відтак на Запорізькій атомній електростанції вже працює п'ять енергоблоків із шести", – повідомив Бойко.

За його словами, запуск п’ятого енергоблоку збільшить виробіток атомної електроенергії, що "є передумовою для цінової стабілізації на ринку електричної енергії". 

"Крім того, саме електроенергія АЕС є основним джерелом для покриття витрат державних гарантій у сфері електроенергетики, зокрема постачання електричної енергії населенню за низькими фіксованими цінами", - додав т.в.о. міністра.

Бойко вважає, що під час зимового періоду відбувається суттєве зростання обсягів споживання електроенергії, тому "вкрай важливою є робота атомної генерації на максимально можливій потужності". 

"Також це сприяє оптимальному використанню теплової генерації та контрольованому спрацюванню запасів вугілля", - заявив він.

Економічна правда

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АЕС електроенергія Запоріжжя

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