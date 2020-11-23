Ще одна вакцина від COVID-19 може бути ефективною на 90%
Вакцина, розроблена Оксфордським університетом та AstraZeneca показала ефективність у 90% під час фінальних випробувань за умови меншого дозування.
Про це повідомляє The Guardian.
Фінальне випробування вакцини показало захист від вірусу до 90% за умови меншого дозування першої з двох ін’єкцій.
Вчені кажуть, що результати британської вакцини не можна порівнювати з випробовуваннями Pfizer та Moderna, адже на відміну від них дослідження AstraZeneca включало також людей, що мали середній та тяжкий перебіг хвороби на момент випробування.
Ефективність введення низької дози першої з двох ін’єкцій вчені наразі пояснюють тим, що це може "вмикати" імунну систему та призводити до потужнішої імунної реакції як наслідок.
Попередні випробування, що використовували два повноцінних дозування вакцини, показали ефективність у 62%.
Нова вакцина також має серйозні переваги. Вона не потребує наднизьких температур транспортування та має значно нижчу ціну.
Так, ціна дози встановлена на рівні 3 фунтів стерлінгів, тобто близько 74 гривень, за дві ін’єкції - 148 гривень.
4 мільйони вакцин вже виготовили, проте до набуття ліцензії вона не може використовуватись.
Британія вже зробила замовлення на 100 мільйонів доз, також очікує на поставки 45 мільйонів від Pfizer/BioNTech та Moderna навесні. Цих вакцин вистачить на щеплення більшості населення країни.
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Нагадаємо:
Раніше дослідження американської компанії Moderna Inc показали результати у 94,5% ефективності розробленої вакцини від COVID-19.
Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутньою вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про ефективність вакцини у 90% випадків за попередніми результатами досліджень.
Економічна правда
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