Україна хоче залучити 300 млн доларів від МБРР на подолання наслідків COVID

Кабмін схвалив проєкт розпорядження, яким погодив участь делегації України у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику та отримання 300 млн доларів позики.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 23 листопада, повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

"Проєктом акту передбачається визнати за доцільне залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проєкту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19" та залучити 300 млн доларів для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", - написав він.

Зазначається, що позика надасть можливість уряду залучити додаткові кошти для покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.

Для цього планується:

запровадження надзвичайних грошових трансфертів для осіб та домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19;

підтримка бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні Програми Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

зміцнення систем та інституцій надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.

Економічна правда